侯友宜：卸任時只求一句「你做得不錯」　不然當總統有意義嗎？





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜9日出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇：動盪中的領導力」論壇，他演講時表示，自己一生工作41年、歷練了15個職位，想留下的是當他離開市長一職時，民眾講一句「你做得不錯！」，有這句話就夠了，「不然當總統有意義嗎？」台下聽眾響起一片掌聲。

侯友宜表示，替人民做事就是領導人要念茲在茲的事情，很多領導人不要一開始出來就當總統，而是要從最底層開始歷練，歷練過才知道辛酸血淚，沒有流血流汗，一下子當領導人就是紙上談兵，永遠沒辦法了解基層的想法。

他表示，新北市只有一件事最重要，就是如何做才是對人民最好，對人民好的團隊一定堅決去做，包括10年願景，帶動新北市發展，並與隔壁的城市以一千萬人為發展中心，台北好、桃園好、基隆好，宜蘭好，新北才會好，「台灣最不需要的是對立，而是需要團結面對」，所有縣市大家攜手合作，幫別人多做一點，就是幫自己多做一點。

侯友宜說，這一生中你想留下什麼，他問過很多人都很難回答，自己工作的這41年也有人問過，他有15個職位的歷練，每個職位的歷練都不一樣，也都很重要，人生在所有職位裡面，職位絕對比定位重要，什麼是定位？就是別人怎麼看你，等有一天你離開，只要別人講一句「你做得就不錯」，這句話就夠了。

他強調，當他離開市長職位時時，民眾說「這個市長做得不錯」，不然當總統有意義嗎？你只要把角色扮演好，人生只想留下這句話，「你就做的不錯！」