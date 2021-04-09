永和公寓大火！這間店「提供關鍵協助」順利滅火　消防員：心好暖

▲店家開放營業場域讓消防員順利拉水帶滅火。（圖／翻攝自臉書【我是永和人】）

記者陳雕文／新北報導

太魯閣列車意外造成50條生命殞落，帶給台灣無限悲痛，但社會依舊存在正能量！新北市永和區得和路一處公寓5樓9日下午4點燃起大火，消防員到場規劃打火路徑時，一間炸雞店主動開放營業場域，讓消防員可快速拉水帶通過，成功滅火，事後還送點心到分隊！讓消防員直呼「心好暖」！

▲整條街都被黑煙壟罩，若店家未即時助攻，後果恐不堪設想。（圖／翻攝自臉書【我是永和人】）

據了解，該公寓5樓其中一戶的臥室雜物突然燒起來，燃燒面積約10平方公尺，消防員到場後得到店家的幫忙，迅速拉水帶灌救，5分鐘內即成功滅火，也無人受困或傷亡。

打火任務結束，消防員回到分隊消息，晚間6點多又看到炸雞店員送上點心慰勞，讓大夥覺得心好暖，隊員在臉書專頁【我是永和人】發文表示，「真的非常感謝你們，有你們真好！」

▲消防員收到店家慰勞的點心，感動直呼「心好暖」。（圖／翻攝自臉書【永利消防分隊】）

網友看到貼文紛紛按讚留言，「謝謝熱心的商家及盡職的消防人員」、「善的循環～明天來吃拿波里」、「這樣的店家值得支持」、「拿坡里得和店！明天讓店家忙起來！」、「只好明天拿坡里訂起來」。

▼太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，截至目前為50人死亡、200餘人受傷。（圖／記者蕭可正攝）