工會籲新自強號改開西線！台鐵「北高直達」早鳥票505元

▲台鐵發生重大事故，外界均盼儘速改革。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，總統蔡英文日前發表公開談話，強調台鐵必須要改革，交通部長林佳龍也喊話支持台鐵公司化。台鐵企業工會今日表示，改革前先解除台北－高雄對開車次的限制，與花東一票難求困境，建議北高直達早鳥票定價505元。

台鐵企業工會表示，不用等以後，改革現在就可以開始，先有競爭力，台鐵才會有動力，並呼籲解除台北－高雄對開車次的限制，同時解決花東一票難求困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會建議，將普悠瑪、太魯閣號移撥至西部幹線，啟動台北－高雄直達列車班次，與高鐵競爭，雖台鐵比不上高鐵的速度，但車站較多，旅客不需要轉車進入市區，是高性價比的選項。

針對車票定價，工會建議，台北－台中直達1.5小時或更快，票價375元，早鳥票225元；台北－高雄直達3小時或更快，票價843元，早鳥票505元。

▲台鐵工會呼籲將普悠瑪、太魯閣號調派西部幹線。（圖／記者林敬旻攝）

而東部幹線全面使用高運量車種E1000型PP式自強號配置，高運量可解決東部一票難求困境。

而北高車次數量，初期以高鐵一半車次即可，約每日100車次，為全台提供低廉、快速遠程運輸，待今年6月新自強號EMU3000抵台後，60編組即可投入營運，可全日提供與高鐵相同車次。