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賣擱哄騙！ 網友教你如何投資賺錢攏系假！不要上當

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現今詐欺手法層出不窮，有別以往傳統「假檢警真詐騙」、「假綁架」、「解除分期付款」、「親友借款」、「假援交」等手法，時下最夯的詐騙手法就是「假投資」！台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案，民眾疑似網路交友，在網友慫恿下，誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，近來詐欺集團透過各種網路社群交友軟體尋覓被害人，等與民眾取得聯繫後，便開始介紹名為「YPT百倍市值計畫」投資方案，投資內容類似投資股票方式，為取得民眾信任，甚至傳送相關計畫表並設計名為「YPT」之手機APP，請民眾下載註冊後，再依指示匯款購買名為「YPT」之旅遊生態幣，之後以話術誆稱幣值何時上漲，請民眾把握機會進場，再於平台內自行操縱該虛擬貨幣漲跌，致使民眾誤以為透過操盤可穩賺不賠，乃持續投入大筆金額，詐欺集團見民眾深信不疑後，便會請民眾改以購買比特幣、泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入詐騙平台內，藉以洗錢及隱匿犯罪所得，直至民眾欲將投資之款項或虛擬貨幣領出時，詐騙平台便會告知款項已凍結，需投入更多資金始能提領等語，民眾此時才會發現上當，然先前投入之金錢已一去不復返。

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

綜觀有關「YPT」之假投資詐欺案例，發現關鍵被害點為詐欺集團抓準民眾有投機心理，常妄想不費心力即可獲取利益，或獲得不對等利益，且買賣虛擬貨幣為最新的投資領域，一般民眾未深入研究者，較無法判斷投資平台及項目之真偽，故因此常遭詐欺集團牽著鼻子走，甚至呼朋引伴，邀約更多親友加入投資，而正中詐欺集團下懷。

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方呼籲民眾應建立正確觀念，凡是透過網路社群交友軟體主動打招呼之陌生人，均應提高警覺，只要對方提及「有穩賺不賠的投資計劃」、「可以幫你操盤」…等關鍵字，堅稱可提供輕鬆獲利之投資方法，絕對都是詐騙！

▲台南市警四分局接獲多起「虛擬投資」詐欺案件，民眾在網友慫恿下誤認有穩賺不賠之投資方案，而依對方指示匯款遭詐騙得逞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長甘炎民提醒民眾，現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，網路交友隱密性高，充滿不確定風險與詐騙陷阱，尤其以假投資手法詐財後，再以購買虛擬貨幣方式洗錢，藉以隱匿犯罪所得，更是增加了警方辦案之困難度，民眾切勿有投機心態，應提高警覺，天下沒有白吃的午餐，多與親友溝通分析，是否遇到詐騙集團，亦可適時諮詢警方意見，以避免自身財產遭詐。

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