頭七之日修復師生日許下願望！30分鐘後實現　找到殘肢2屍塊

記者黃宥寧／花蓮報導

太魯閣號408列次2日上午9時28分發生事故，造成50人罹難，76行者第一時間進駐殯儀館協助遺體修復希望能保留罹難者的尊嚴及給予家屬安慰。王薇君在頭七這天哽咽受訪表示，團隊裡剛好有人生日，並默默許下「沒說出口願望」，沒想到許願後半小時就接到好消息，找到罹難者缺漏的屍塊，並順利讓他們修復完成圓滿回家。

▲太魯閣事故罹難者8日頭七，修復師許下願望30分鐘後實現。（圖／記者黃宥寧攝）

76行者發言人王薇君受訪表示，他們在事故當天就抵達花蓮，在面對一具又一具破損的遺體，他們其實心裡相當痛心又難過，只能帶著悲傷發揮專業努力進行修復。

她表示這幾天修復作業，恰巧團隊裡有人剛好過生日，夥伴們簡單買了蛋糕，以不唱歌用拍手的方式慶生，而那名伙伴就便默默許下許願，「希望可以讓卓思潔完整地回家」，沒想到過了半小時，他們就接到好消息，找到了一名罹難者腳部及思潔部分臉部。

經過「76行者遺體修復團隊」一周堅持不懈的努力，成功修復超過30具遺體，8日一早思潔的遺體也修復完畢返回台東家鄉，王薇君也透露，「思潔的父母看到遺體時，忍不住說神情非常像，一看就是我們家孩子。」

王薇君更哽咽的表示，或許他們（罹難者）真的有聽到許願，團隊除了感動也得到一種安定感，團隊的修復師都希望這些罹難者可以完整順利回家。

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