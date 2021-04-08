繼續施打AZ疫苗！指揮中心專家小組針對血栓副作用加強配套

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

歐盟歐洲藥品管理局（EMA）認定血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險，引發國際緊張，歐洲、南韓陸續提出停打或限用的消息。中央流行疫情指揮中心今日上午召開專家會議，下午舉行臨時記者會宣布結論「會繼續接種AZ疫苗」但要做好更周全的配套措施。

指揮中心下午緊急召開臨時記者會，由發言人莊人祥主持，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、衛福部預防接種受害救濟審議小組(VICP) 召集人邱南昌出席。

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李秉穎指出，上午已經召開委員會討論相關安全事件因應做法，目前得到資料確認，一般肺部與血管栓塞和AZ疫苗沒有相關性，不過就罕見自體免疫反應引起血管栓塞，如腦部靜脈竇栓塞、腸繫膜栓塞等兩類，確實在接種AZ疫苗族群的發生率有上升趨勢，但如同歐盟所述，這是一個罕見不良反應，疫苗所帶來預防新新冠效益仍大於不良反應。

李秉穎說明，會議決議仍建議繼續接種，依照原訂實施對象優先順序推動，但要做好更周全的配套措施，包含「AstraZeneca COVID-19疫苗接種注意事項」加註相關提醒，亦請民眾接種前與醫師討論評估相關風險後再接種；指揮中心將密切注意此議題，並適時滾動調整。

此外，由於服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後停藥至少28天。另接種疫苗後14天內，若出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫。