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台南官警集體收賄包庇電玩業者　重判定讞

收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲台南官警集體收賄包庇電玩業者，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

南臺灣大型賭博電玩業者謝政家、薛煌，長期行賄台南、高雄與屏東等地多位員警。其中台南官警集體收賄包庇電玩業者部分，檢方2016年間對8名員警、1名公務員提起公訴，一二審均予以重判。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞，員警、公務員分別遭判刑5年2月到15年6月的重刑確定。

判決指出，謝政家是二王城等電玩店負責人，他旗下的電玩店均經營賭博電玩，謝男從2013年3、4月間到2015年8月間，以自行或透過不同管道轉交賄款方式，分別行賄時任南市警永康分局永信派出所警員史旺盛、南市警三分局偵查隊小隊長盧天道、小隊長陳瑋澤、高市警鳳山分局偵查隊前偵查佐王俊哲、前偵查佐朱鎮坤、高市警岡山分局偵查隊前偵查佐林正煌、屏東縣警局保防科前股長黃群凱、屏東分局社皮派出所警員胡昆忠等8名員警。此外，謝男也對時任南市府經發局工商行政科職員陳清錤行賄。

全案經由民眾向市政單位提出檢舉，指稱轄區有多間賭博電玩，但員警卻視而不見，檢調單位才深入偵查，經過長期跟監、蒐證後，確實掌握謝男行賄、員警集體收賄的證據，因而在2016年間發動搜索，並將涉案人等全數帶回，並提起公訴。

一審法院將涉案9名員警、公務員分別判處5年2月到16年6月的重刑。案經上訴，二審台南高分院審理後，認為員警收賄贓款約為290餘萬元，分別判刑5年2月到15年6月；至於公務員陳清錤部分，他以借款名義，向謝男索討350萬元，謝男等人知道他握有稽核開罰權力，故交付金錢給與陳男，陳男是以「藉勢藉端勒索財物罪」遭判刑15年。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。

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