電話傳來女兒悽慘哭泣　父衝銀行急匯65萬贖款警喊卡保住退休金

▲高市警局左營分局啟文所員警，日前成功阻止張男遭到詐騙並幫他保住退休金。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警局左營分局於日前接獲民眾報案，指出一名父親接獲詐騙集團的電話，說在台北工作的女兒遭人綁架，急忙衝到銀行準備匯款65萬元時，警方趕抵現場了解後，成功阻止這名心急如焚的父親，也順便保住了他的退休金。

警方表示，7日下午2點時40分接獲報案，一名61歲的張姓男子接獲歹徒電話，稱在台北工作的女兒遭人綁架，張男立刻前往臺灣銀行進行匯款準備贖回女兒，左營分局啟文所警員抵達銀行，發現張男在櫃檯處正準備填單取款上前詢問。張男起初不願正面說明要領款原因，經過員警耐心詢問下，張男才表示接獲不明電話，指出在台北工作的女兒因替人作保，但債務人未準時還款，債務公司要求其女兒代為還款，女兒因無力償還因而遭債務公司毆打並限制其行動，要求張男須交付新台幣65萬元才肯放人，而電話那頭還有聽見女子淒厲的哭喊聲。

▲警方向張男解釋+886此類開頭的電話號碼多為網路電話或竄改電話。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警了解後，初步研判張男的女兒生活單純，應該不會涉及複雜的環境，這極可能就是詐騙集團的手法，立刻請張男出示對方的聯絡電話，發現該通電話開頭為+886後，並向他解釋此類開頭的電話號碼多為網路電話或竄改電話，請他不用太心急，先緩和一下情緒後，再撥打電話跟女兒確認一下。

此時的張男仍對警方說詞半信半疑，直到員警撥打女兒的電話，張姓女子向父親表示自己在公司上班安全無虞，並以視訊電話證實所述，這時張男才終於放下緊張的心情，相信自己遭到詐騙，並不斷痛罵詐騙集團利用愛女心切來騙錢，也非常感謝員警的即時幫忙協助，成功保住自己的退休金。

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