火星驚見「彩虹劃過天際」！毅力號新照瘋傳　NASA解釋了

▲毅力號4日回傳的照片驚見一道彩虹劃過火星天際。（圖／翻攝自twitter／NASA`s Perseverance Mars Rover）

記者陳怡靜／綜合報導

美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）不斷回傳火星照片，4日傳回的照片中卻有驚人發現，只見火星天際上竟出現「一道彩虹」，引發網友熱議。對此，NASA隨即出面闢謠，「不，這裡不可出現彩虹」，這只是鏡頭的眩光。

「毅力號」4日回傳一張火星照片，只見一片荒蕪的火星表面，上空赫然出現一道彩虹劃過天際線，照片一出立刻在網路上瘋傳，不少人紛紛驚呼「火星上也有彩虹嗎？」NASA隨即回應，「不，這裡不可出現彩虹」。

NASA解釋，照片中的彩虹是太陽光照射到半空中的水滴，光線經過折射和反射光所產生的。然而，火星溫度太低，沒有足夠的水氣凝結反光，這道弧線只是鏡頭的眩光。

對此，「毅力號」也在推特回應，這張照片是後方「避險相機」（Hazcams）所拍攝，前鏡頭有遮光設備，不過後方的避險相機未遮光，導致光線容易在鏡頭和鏡片間反射，才會出現鏡頭眩光的情形。

不過有網友找出2015年一次跟NASA成員的「AmA」（Ask me anything），當時NASA火星計畫辦公室首席科學家祖雷克（Rich Zurek）曾說，雖然火星上沒有水滴，不過有在極點觀察到雪，因此有可能出現「冰虹」（Icebows）。