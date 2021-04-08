火星驚見「彩虹劃過天際」！毅力號新照瘋傳　NASA解釋了

▲毅力號4日回傳的照片驚見一道彩虹劃過火星天際。（圖／翻攝自twitter／NASA`s Perseverance Mars Rover）
記者陳怡靜／綜合報導
美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）不斷回傳火星照片，4日傳回的照片中卻有驚人發現，只見火星天際上竟出現「一道彩虹」，引發網友熱議。對此，NASA隨即出面闢謠，「不，這裡不可出現彩虹」，這只是鏡頭的眩光。
「毅力號」4日回傳一張火星照片，只見一片荒蕪的火星表面，上空赫然出現一道彩虹劃過天際線，照片一出立刻在網路上瘋傳，不少人紛紛驚呼「火星上也有彩虹嗎？」NASA隨即回應，「不，這裡不可出現彩虹」。
NASA解釋，照片中的彩虹是太陽光照射到半空中的水滴，光線經過折射和反射光所產生的。然而，火星溫度太低，沒有足夠的水氣凝結反光，這道弧線只是鏡頭的眩光。
對此，「毅力號」也在推特回應，這張照片是後方「避險相機」（Hazcams）所拍攝，前鏡頭有遮光設備，不過後方的避險相機未遮光，導致光線容易在鏡頭和鏡片間反射，才會出現鏡頭眩光的情形。
不過有網友找出2015年一次跟NASA成員的「AmA」（Ask me anything），當時NASA火星計畫辦公室首席科學家祖雷克（Rich Zurek）曾說，雖然火星上沒有水滴，不過有在極點觀察到雪，因此有可能出現「冰虹」（Icebows）。
Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021
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