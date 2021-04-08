獨／聲押神秘移工關鍵曝！全程目擊事故　「黑猴」趁亂載他落跑

▲越南籍移工阿好7日深夜抵達花蓮地檢署。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

太魯閣號在花蓮清水隧道撞擊貨車意外造成50死逾200人傷重大意外！違法施工造成貨車滑落邊坡的主嫌李義祥謊話連篇遭檢警揭穿，警方調閱監視器發現事發當天李男載逃逸越南籍移工阿好（25歲）到清水段明隧道工地搬輪胎施工，卻引發貨車滑落邊坡釀列車撞擊重大悲劇，事發後李男不僅沒有報警打119求救，反而聯絡綽號黑猴的東新營造公司員工林常青到場。

▲林常青7日下午再度遭檢察官約談，進入檢察大樓不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

檢警調查發現，「阿好」被李義祥開貨車載到事故工地搬運廢輪胎要做邊坡緩衝工程，因此包括施工過程、貨車翻落鐵軌和太魯閣撞擊等全程都在場，但事故發生後，李義祥並未通報台鐵或110和119，而是直接打電話給東新營造工地負責人林常青，並直喊「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來」，接著林常青也開車到現場，卻和李義祥如路人甲乙般，冷血看著驚惶逃生的旅客，完全未協助，李義祥甚至還悠哉抽菸吃檳榔，而東新營造的林常青明知「阿好」是李義祥違法雇用的逃逸移工，竟在旅客事故發生現場極度驚恐的情況下，開車載著「阿好」離開事故工地前往市區，再讓「阿好」落跑，「阿好」就此展開騎機車長達6天的逃亡。

據瞭解，阿好是越南籍移工，逾期居留後被李男低薪聘僱收留，根據關鍵證人，也是義祥工程行的離職員工2天前向花蓮警方舉報「李男以低薪收留阿好協助工地施工」檢警再度勘驗工程行貨車事故當天出發到工地的監視影像，確認副駕座有人、案情自此峰迴路轉。

但列車翻覆後，檢警勘查相關影像，卻未發現阿好離開跡象，經分析李男當天後通聯，才發現他事發後聯絡林常青到場協助處理，並開車載阿好離開，花蓮警方事後迅速掌握到外勞離開工地後，被監視器拍下騎乘機車變裝逃逸過程。

檢警根據上述情資，掌握2天前「阿好」變裝身穿淺色上衣，並騎乘向不知情朋友借來的深色機車逃逸，但檢警發現 「阿好」借來的機車內附黑色安全帽上，貼有一個相當顯眼的鮮黃色小鴨貼紙、加上變裝後改穿白色上衣有幾處汙點和破洞，檢察官據此報請移民署北區事務大隊、花蓮縣專勤隊人員加入追捕行列。

檢方指揮移民署採用追捕要犯攻勢，並讓花蓮縣刑大幹員透過策動方式，向阿好在花蓮某醫院當職業看護的親姊曉以大義，呼籲她連絡阿好出面投案，花蓮縣刑大溫情策動計畫生效，警方得以在7日下午4時許，在花蓮市中山路、國聯一路旁通訊行將逃亡6天的阿好逮捕歸案。

阿好在台灣逾期滯留超過3年，中文聽說都有一定能力，警方通知越南通譯到刑大偵訊室陪同製作筆錄，阿好落網後態度良好，並在翻譯協助下對警提問有問必答，他在晚間9點40分左右在10名制服、便衣警力盛大陣容押解下抵達花蓮地檢署接受檢察官複訊。

由於檢警掌握太魯閣號翻車前後李男手機通聯，確定他在貨車滑落邊坡後並無撥打110、119報警求助、也未通報台鐵行控中心對列車示警，專案小處成員透露李義祥涉案程度有可能從意外發生後，一開始檢察官認定的過失致死罪嫌提升到殺人罪嫌，但犯行加重程度則有待在場的外籍移工阿好到案供詞而定。

對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡稍早受訪表示，目前除了李義祥、「阿好」列為被告外，將陸續傳喚相關人員，而怪手吊帶究竟是滑落或掉落、監工是否在現場、怪手是誰開、是否有第二個人開怪手，因涉及案件核心事實，將查明後對外報告，目前偵查不公開，不方便說明；另外，問到「阿好」若主動認罪是否能減刑，周芳怡則說，將會進行審酌。

▼花蓮地檢署主任檢察官周芳怡受訪。（圖／記者黃宥寧攝）

【相關新聞】



►獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談 工地主任涉借牌



►獨／法國菁英愛上台灣女學霸 古查爾生日前夕搭上死亡列車

►獨／貨車神秘男身分曝！李義祥蓄養外勞為奴 事發前工地搬廢輪胎

