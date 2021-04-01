盲駕撞飛消防栓畫面曝！全台水情吃緊　他一睜眼「地面噴泉1米」

▲岡山區前峰路段日前發生汽車撞斷消防栓的交通事故，導致大量自來水湧出路面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今年因雨量不足，苗栗、台中將從6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。但高雄市岡山區前鋒路，日前卻發生一起汽車撞斷消防栓事故，導致大量的自來水外漏，時間長達2小時之久，直到自來水公司人員到場關閉才結束，水公司人員表示，將對肇事者求償。

岡山分局表示，上個月24日晚上22時左右，警方獲報指出位在岡山區前峰路段，發生一起汽車撞斷消防栓的交通事故，前峰派出所員警抵達現場後，發現一名年約51歲的朱姓男子駕駛自小客車沿前峰路西往東方向行駛，因工作疲勞導致精神恍神，失控衝撞路邊的消防栓，強大的撞擊力道硬生生將消防栓撞斷，導致大量自來水不斷湧出路面。

▲上個月24日晚上22時左右，岡山區前峰路段，發生一起汽車撞斷消防栓的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

朱姓駕駛經警方酒測值為零，自小客車右前車頭、右側車身毀損；員警除在場警戒外，同時通知消防隊及自來水公司前往止水。自來水公司在3月25日0時30分到場緊急將消防栓的制水閥關閉，才止住水源，自來水公司表示將向駕駛人進行後續求償。

►「時間對我們來說完全沒用！」

