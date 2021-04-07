北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會，北捷工程局副局長陳耀維。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

北捷7日上午舉行環狀線北環段五工路出土段說明會，雙方在交換意見過程中僵持不下，北捷工程局副局長陳耀維於說明會尾聲時宣布結論，「這條路線目前已經確定就是這樣走！我們不是沒有核定、沒有辦說明會」，引爆現場衝突。國民黨新北市議員陳明義更批評「別人家孩子死不完！」

北捷報告多種方案後，提出「政院已核定方案」，自救會強調立場，支持捷運進入園區，但反對北捷現行方案。陳明義表示，民眾發現捷運局包商日前偷挖樹，他趕赴現場，廠商就趕緊將數埋回去，簡直「一邊騙一邊做」。此外，他表示，說明會日期訂出來後，他每天向北捷索取簡報，直到昨天北捷仍回覆「簡報還沒做好」，同時揭露北捷做了兩個版本簡報，一份給長官看，一份給民代及廠商代表看。

陳明義說，除了經費中央跟新北加起來比北捷1億元的差距之外，北捷稱「日前派員觀察3天內的貨櫃車次，統計1天只有路過3輛，員工也很辛苦在那罰站」，陳明義指出，勘查3天就喊辛苦，居民還要在這住30年，況且觀察回來的數字根本是員工騙長官，在3分鐘的空拍畫面中就不止3輛貨櫃車行經，他直批，就像台鐵事故一樣，從頭騙到尾。

同時，陳明義也針對政院核定之方案提出諸多道安問題，包括大貨車轉彎內輪差將使路人及機車族陷入高危險狀態。至於北捷建議「由廠商派人指揮交通」，他認為十分不實際又可笑。

在說明會接近尾聲時，雙方仍僵持不下，陳耀維及自救會代表、里長態度都相當強硬，越吵越激烈，維安人員一度上前制止。針對陳明義當場批評「甩鍋前朝、不道德」，陳耀維反駁，「我哪裡不道德了？我對自己做過的事情負責任」，當場報告「這條路線目前已經確定就是這樣走！我們不是說沒有核定、沒有辦說明會」，引起現場支持者鼓掌叫好。

隨後，陳明義大聲喝斥「你們到底在爽什麼？等你們員工在這被撞死的時候再去爽，給你們安全的路卻不要！」





▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

在此之前，自救會於3月19日前往台北市政府陳情抗議、前往台北高等行政法院遞狀緊急處分書，要求暫停執行公開招標流程，以及到環保署遞交公民告知書，要求這個工程應該重新進入環評程序後，在層層壓力下，台北市捷運工程局才決定於7日上午舉辦「北捷環狀線北環段五工路出土段說明會」，新北市議員蔡健棠、黃林玲玲、陳明義、鍾宏仁、陳銘科辦公室今皆派員代表出席。

▼北環出土段路線方案說明會抗議外場抗議。（圖／記者羅婉庭攝）