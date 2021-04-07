　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

▲▼北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會，北捷工程局副局長陳耀維。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

北捷7日上午舉行環狀線北環段五工路出土段說明會，雙方在交換意見過程中僵持不下，北捷工程局副局長陳耀維於說明會尾聲時宣布結論，「這條路線目前已經確定就是這樣走！我們不是沒有核定、沒有辦說明會」，引爆現場衝突。國民黨新北市議員陳明義更批評「別人家孩子死不完！」

北捷報告多種方案後，提出「政院已核定方案」，自救會強調立場，支持捷運進入園區，但反對北捷現行方案。陳明義表示，民眾發現捷運局包商日前偷挖樹，他趕赴現場，廠商就趕緊將數埋回去，簡直「一邊騙一邊做」。此外，他表示，說明會日期訂出來後，他每天向北捷索取簡報，直到昨天北捷仍回覆「簡報還沒做好」，同時揭露北捷做了兩個版本簡報，一份給長官看，一份給民代及廠商代表看。

陳明義說，除了經費中央跟新北加起來比北捷1億元的差距之外，北捷稱「日前派員觀察3天內的貨櫃車次，統計1天只有路過3輛，員工也很辛苦在那罰站」，陳明義指出，勘查3天就喊辛苦，居民還要在這住30年，況且觀察回來的數字根本是員工騙長官，在3分鐘的空拍畫面中就不止3輛貨櫃車行經，他直批，就像台鐵事故一樣，從頭騙到尾。

同時，陳明義也針對政院核定之方案提出諸多道安問題，包括大貨車轉彎內輪差將使路人及機車族陷入高危險狀態。至於北捷建議「由廠商派人指揮交通」，他認為十分不實際又可笑。

在說明會接近尾聲時，雙方仍僵持不下，陳耀維及自救會代表、里長態度都相當強硬，越吵越激烈，維安人員一度上前制止。針對陳明義當場批評「甩鍋前朝、不道德」，陳耀維反駁，「我哪裡不道德了？我對自己做過的事情負責任」，當場報告「這條路線目前已經確定就是這樣走！我們不是說沒有核定、沒有辦說明會」，引起現場支持者鼓掌叫好。

隨後，陳明義大聲喝斥「你們到底在爽什麼？等你們員工在這被撞死的時候再去爽，給你們安全的路卻不要！」

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲北捷工程局環狀線北環段五工路遭指控違法說明會。（圖／記者羅婉庭攝）

在此之前，自救會於3月19日前往台北市政府陳情抗議、前往台北高等行政法院遞狀緊急處分書，要求暫停執行公開招標流程，以及到環保署遞交公民告知書，要求這個工程應該重新進入環評程序後，在層層壓力下，台北市捷運工程局才決定於7日上午舉辦「北捷環狀線北環段五工路出土段說明會」，新北市議員蔡健棠、黃林玲玲、陳明義、鍾宏仁、陳銘科辦公室今皆派員代表出席。

▼北環出土段路線方案說明會抗議外場抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼北環出土段路線方案說明會抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

「台鐵應記取教訓」　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

太魯閣奔喪專案「有13人申請」　4人已入境！

帛琉第3團才12人！擬「縮短檢疫天數」催買氣　業者：2人就可出團

最近讓妳感到焦慮的事情　這樣做就能完美解決

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼了

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

外送平台興起　蘇貞昌指示加強管理

即／李正皓網路爆料！徐榛蔚怒開吉

快訊／「看見事故列車觸目驚心」　林佳龍：我會永遠陪伴

林佳龍身價近3億　存款2年增2452萬

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

海漂豬驗出非洲豬瘟　蘇貞昌指示訪視全國養豬場

快訊／共機連5天擾台！清晨4：29就來　今年最早紀錄

台灣晚婚趨勢統計曝光　男初婚年齡32.6、女30.4

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

快訊／藍恭唯劈腿女主播道歉　請辭國民黨內湖黨部副主委

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面