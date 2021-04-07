「瘋狂做人」六年不孕　檢查後「妻痛哭、夫崩潰」

▲大陸河南鄭州一對夫妻不孕真相讓人驚嚇。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南鄭州一對夫妻結婚六年「瘋狂做人」一直不孕，丁姓女子去醫院檢查都沒問題。聽醫生說婚後不孕，要夫妻同查同治，於是她帶老公一起去醫院大檢查。最後，檢驗報告出來後讓兩人崩潰，妻子當場痛哭，「丈夫竟然是女的。」

《楚天都市報》極目新聞指出，醫生問診的過程中，丁姓女子的丈夫劉先生是一位IT工作者，除了加班，平時生活很規律，夫妻生活方面也正常。不過他們結婚6年，一直無法懷孕。

報導指出，接診的生殖醫學科主任孫自學發現，「丁女士的丈夫中等身材，皮膚白嫩細膩，比丁女士還好，說話柔聲細語，溫文爾雅。」通過體格檢查發現，男方陰莖發育正常，雙側睾丸體積偏小，約黃豆大小，左側精索靜脈輕度曲張。

精液分析結果出來後，夫妻倆吃了一驚，「丈夫竟然一個精子都沒有。」醫生又安排劉先生進行染色體核型分析、Y染色體微缺失基因檢測、內分泌6項等檢查。

▲夫妻不孕真相是，「丈夫竟然是女的」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，檢驗報告出爐，妻子當場崩潰，丈夫的染色體核型竟然是46，XX（女性染色體核型），正常男性染色體核型應為46，XY，「沒想到這麼多年同床共枕的丈夫，竟然是女兒身」。

孫自學醫生表示，「由於男方是染色體異常引起的男性不育，而且伴有Y染色體全部缺失，內分泌檢查LH、FSH顯著增高，提示生精功能障礙，自然生育是不可能了。 下一步只能採取供精人工受精的方式生育。 」

醫生提醒對夫妻，遺傳缺陷是引起男性不育的一個重要原因，針對重度少弱精尤其是無精子症不育患者，在治療之前，非常有必要進行染色體以及Y染色體微缺失基因等基因檢查，以明確病因進行下一步的生育指導。 但如果真是46，XX男性綜合征引起的無精子症不育，無論吃任何藥、吃多長時間，都無濟於事。