他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

▲謝姓主嫌在住院期間，夥同2名友人連續行竊同病房手機，警方調閱監視器鎖定身分後逮人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警分局日前接獲1名許姓男子報案，稱自己於苗栗某醫院住院治療期間，2次放置病床床頭櫃抽屜的手機都不翼而飛；警方收受理後，於院方協助下立即調閱監視畫面，果真發現同房謝姓主嫌及謝姓友人涉有重嫌，在謝姓及另一名鄧姓友人步出醫院時上前攔檢並查獲手機等贓物，3人依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，許姓男子因住院期間，在3月27日及4月3日連續2次手機遭竊，因此向醫院請假抱病去報案，警方釐清比對同房之謝姓主嫌及謝姓友人涉有重嫌後，研判清明連假期間醫院探病民眾較多，且家屬警覺性較低，小偷可能伺機再犯，故責請專案小組與院方警衛人員聯繫掌握埋伏。一舉查獲其3人組竊盜集團，並擴大偵辦該集團所涉案件。

警方調查，謝姓主嫌及謝男、鄧男均為轄內順手牽羊類型慣竊，長年遊蕩居無定所，這次謝嫌因病住院，由謝姓及鄧姓友人輪流陪病，趁被害人短暫外出期間，手癢起意連續竊取2支手機變賣。

▲▼3名竊嫌不只在醫院行竊，還在醫院附近停車場及籃球場 偷竊機車和其他手機。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方埋伏查緝後，另鄧嫌亦供出於陪病期間，與謝姓友人嫌犯共同行竊苗栗醫院停車場機車、安全帽及醫院附近籃球場手機、市場肉品等案件，偵詢後都一併移送偵辦，並建請地檢署進行聲押，鄧姓嫌犯訊後裁定羈押。

苗栗警察分局提醒，住院期間病人及家屬恐疏於防範，民眾如本身或親友因病需住院，除必須物品外，應避免於病房內留置貴重物品，重要物品也可以善用醫院附設的置物櫃並上鎖，手機也盡可能隨身攜帶、保管，避免不法分子覬覦。

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