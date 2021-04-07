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兒遭「拎褲旋轉+重摔」嗆聲：把你掐死！　苗栗最美民代含淚提告

記者黃孟珍／苗栗報導

有台灣最美民代之稱的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺，在自己臉書上PO文表示，日前和友人到嘉義一間餐廳用餐時，她的兒子在旁邊公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，之後整個人還被重摔在地，最後還掐住脖子狂罵；她說，兒子每晚都會做惡夢，忍了三個禮拜後，還是決定怒告，也希望這樣的悲劇不要再發生在其他孩子身上了。

▲苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺之子，日前在公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，隨後還重摔在地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺之子，日前在公園內遭1名男子拎起內褲騰空旋轉，隨後還重摔在地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳怡樺日前在臉書貼出影片指出，影片中有一群小孩在公園玩，突然有男子一把拎起她兒子的內褲後開始旋轉，小孩的頭不但朝下、全身還在半空中掙扎；就在旋轉5、6圈後，竟重重將他摔落地面，最後還被壓制在地上無法動彈，男子還掐著她兒子的脖子說，「如果不是跟你爸爸同月同日生，我早就把你掐死。」

▲男子將小朋友重摔在地後，還掐住他的脖子叫罵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子將小朋友重摔在地後，還掐住他的脖子叫罵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳怡樺貼文表示：孩子心靈上所受到創傷遠比身體與臉頰的瘀青更讓我心疼，身為母親讓孩子受到這樣的傷害，我除了憤怒也感到自責； 每個小孩都是父母的心肝，看到孩子被揪起來在空中旋轉內褲滑落，重要部位被看光，重摔在地上的那一刻，我感到無比心痛與驚恐。

她還說，事發至今孩子到晚上仍會做惡夢，安排心理輔導師開導孩子，「前幾天孩子竟對我說，我想原諒叔叔，但是我需要一點時間，如此懂事聽了更是心疼。這幾天從友人口中得知，當事人對外仍辯解自己只是跟孩子在玩，對於傷害孩子的舉動與恫嚇卻矢口否認，令人感到無奈與心寒。」

▲▼陳怡樺說，孩子心靈上所受到創傷遠比臉頰的瘀青更讓我心疼，自己除了憤怒也感到自責。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼陳怡樺說，孩子心靈上所受到創傷遠比臉頰的瘀青更讓我心疼，自己除了憤怒也感到自責。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼陳怡樺說，孩子心靈上所受到創傷遠比臉頰的瘀青更讓我心疼，自己除了憤怒也感到自責。（圖／記者黃孟珍翻攝）

最後，她無奈的表示，有共同友人跟我說我是公眾人物，希望我留一條路給對方，我想問誰留一條路給我？就因為公眾人物我就必須吞下一切？事發後因公繁忙我已經忍了整整快三個禮拜，這期間我的心酸我能向誰說？我吞不夠？所以決定提告，也希望這樣的事不要在發生在別人身上了。

影片PO出，網友們都氣憤難耐表示「我沒辦法接受，他太可惡了！我不敢想像，如果小孩怎麼樣了！告死他」、「太扯了吧！說在跟孩子玩還會掐脖子嗎」、「看了就火了」、「這真的扯到爆！萬一重摔折到頸椎小孩怎麼辦！身體心靈都受創。這種人怎麼有資格做人家長輩。」

▲事後這名男子也在自己臉書上道歉，但傷害已經無法彌補了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲事後這名男子也在自己臉書上道歉，但傷害已經造成，且無法彌補了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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