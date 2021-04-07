邱淑媞批政府募款是發災難財　黃偉哲斥：不需要這樣帶風向

▲針對外界有質疑政府募款是發災難財的聲音，黃偉哲表示民間愛心捐款與政府、肇事者的責任是風馬牛不相干，不需要混為一談。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前國健署長邱淑媞說政府募款是發災難財，台南市長黃偉哲指出，社會大眾要表現愛心，人家要捐款有什麼不對？民間捐款是民間愛心的表現，並不因為民間的捐款，政府或是肇事者就沒有責任，他覺得風馬牛不相干，不需要這樣帶風向。

黃偉哲說，過去看到有些不管是不是天災，其實民眾要發揮愛心來幫助受難者，這是人家的一個愛心，更何況有時候法律責任、司法訴訟曠日費時，等到判決確定早就已經人事已非，所以他覺得其實這個時候社會發揮愛心，這是表示對於亡者、對於傷者、對於亡者家屬的愛心表現，這個部分跟法律責任沒有任何關係。

對於邱淑媞說政府募款是發災難財，黃偉哲說此言差矣，邱前署長我們都很尊重，她也是我們台南人，他自己都有捐款，這也沒有什麼誰發了財的問題，捐款是直接給受災者，這部分是心意的表示，他剛剛提到法律責任、刑事責任、民事責任跟行政責任，並不因為社會捐不捐款而有所不同，所以他覺得這根本是風馬牛不相干的兩件事，不需要把它混為一談。

黃偉哲說，他不知道有些人這樣講、帶著這樣的風向是什麼意思，但是這是很清楚的一個道理，他舉例來說，0206是天災，但是建商也有他的法律責任，法院也判了，然後當初921大地震也是天災，但是東星大樓或是林肯大郡那個時候的建商或是施工偷工減料的，他也負起他的法律責任，可是社會大眾還是捐款，所以他覺得這部分是兩件事，分兩個獨立的事情不需要混為一談，那這樣帶這個風向背後有什麼政治目的或政治動機，社會大眾都在看。

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