　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱淑媞批政府募款是發災難財　黃偉哲斥：不需要這樣帶風向

▲針對外界有質疑政府募款是發災難財的聲音，黃偉哲表示民間愛心捐款與政府、肇事者的責任是風馬牛不相干，不需要混為一談。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對外界有質疑政府募款是發災難財的聲音，黃偉哲表示民間愛心捐款與政府、肇事者的責任是風馬牛不相干，不需要混為一談。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前國健署長邱淑媞說政府募款是發災難財，台南市長黃偉哲指出，社會大眾要表現愛心，人家要捐款有什麼不對？民間捐款是民間愛心的表現，並不因為民間的捐款，政府或是肇事者就沒有責任，他覺得風馬牛不相干，不需要這樣帶風向。

黃偉哲說，過去看到有些不管是不是天災，其實民眾要發揮愛心來幫助受難者，這是人家的一個愛心，更何況有時候法律責任、司法訴訟曠日費時，等到判決確定早就已經人事已非，所以他覺得其實這個時候社會發揮愛心，這是表示對於亡者、對於傷者、對於亡者家屬的愛心表現，這個部分跟法律責任沒有任何關係。

對於邱淑媞說政府募款是發災難財，黃偉哲說此言差矣，邱前署長我們都很尊重，她也是我們台南人，他自己都有捐款，這也沒有什麼誰發了財的問題，捐款是直接給受災者，這部分是心意的表示，他剛剛提到法律責任、刑事責任、民事責任跟行政責任，並不因為社會捐不捐款而有所不同，所以他覺得這根本是風馬牛不相干的兩件事，不需要把它混為一談。

黃偉哲說，他不知道有些人這樣講、帶著這樣的風向是什麼意思，但是這是很清楚的一個道理，他舉例來說，0206是天災，但是建商也有他的法律責任，法院也判了，然後當初921大地震也是天災，但是東星大樓或是林肯大郡那個時候的建商或是施工偷工減料的，他也負起他的法律責任，可是社會大眾還是捐款，所以他覺得這部分是兩件事，分兩個獨立的事情不需要混為一談，那這樣帶這個風向背後有什麼政治目的或政治動機，社會大眾都在看。

不用擠母親節檔期就買得到

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

邱昱凱升悠遊卡董座「年薪破350萬」？　柯文哲：沒拿到你要補貼？

LIVE／太魯閣號出軌50死　蔡英文13:30發表台鐵改革談話

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

總統府：蔡英文將實地視察三接、藻礁　了解能源轉型進度

漢光37號演習動員8千後備兵力　假想敵人武力犯台演練作戰進程

太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北捷說明會宣布結論「路線已確定」　陳明義暴怒：別人孩子死不完

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

邱昱凱升悠遊卡董座「年薪破350萬」？　柯文哲：沒拿到你要補貼？

LIVE／太魯閣號出軌50死　蔡英文13:30發表台鐵改革談話

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

外交部稱印度悼太魯閣出軌「意義重大」　她傻眼了

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

外送平台興起　蘇貞昌指示加強管理

即／李正皓網路爆料！徐榛蔚怒開吉

快訊／「看見事故列車觸目驚心」　林佳龍：我會永遠陪伴

林佳龍身價近3億　存款2年增2452萬

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

海漂豬驗出非洲豬瘟　蘇貞昌指示訪視全國養豬場

快訊／共機連5天擾台！清晨4：29就來　今年最早紀錄

台灣晚婚趨勢統計曝光　男初婚年齡32.6、女30.4

快訊／蔡英文：改革台鐵！調整營運模式　解決龐大財務負擔

快訊／藍恭唯劈腿女主播道歉　請辭國民黨內湖黨部副主委

更多熱門

相關新聞

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

針對國民黨籍前國健署署長邱淑媞近日以「誰伺機發災難財」一文，質疑衛福部開設太魯閣號翻覆捐款專戶一事，學者台師大政研所教授范世平今日呼籲國民黨，「開除邱淑媞黨籍」。

太魯閣募得6000萬　網酸：去泰國夠嗎？

太魯閣募得6000萬　網酸：去泰國夠嗎？

網紅假捐150萬再秀祈福照　1細節露餡

網紅假捐150萬再秀祈福照　1細節露餡

衛福部設捐款專戶挨批4點「是要捐什麼？」

衛福部設捐款專戶挨批4點「是要捐什麼？」

衛福部設「太魯閣捐款專戶」挨批：為什麼要

衛福部設「太魯閣捐款專戶」挨批：為什麼要

關鍵字：

邱淑媞募款是發災難財？　黃偉哲：風馬牛不相干

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面