快訊／中火3號機重啟！市府稽查確認「投入生煤發電」　重罰2000萬

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中火力發電廠3號機昨（6）日下午5時許開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，市府環保局昨晚7時20分進廠稽查，確認3號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，審酌情節重大，將依《空污法》重罰最高2000萬元罰鍰，並函送負責人至司法機關偵辦。

▲中火3號機違法燃煤發電，中市府重罰最高2000萬。（圖／記者游瓊華翻攝）

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台中市府表示，台電5日晚間無預警啟動中火3號機組，環保局第一時間前往稽查，發現中火3號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，處分300萬元並命停止操作，並於昨日下午5時前遞送裁處書至中火及台電總公司。

然而，台電卻在收受裁處書後，隨即開始投煤發電，不遵行停工命令，根據台電網站昨晚7時的資料顯示，3號機組發電量已達該機組裝置容量10%，市府環保局主任秘書江明山隨即率隊進廠稽查，確認投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯發電，違規事證明確，市府將依《空污法》再次裁罰，以最高罰2000萬元進行處分，並將負責人函送司法機關偵辦。

對此，盧市長今日出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮受訪指出，中火平均一部機組一天需投入約4000公噸的煤炭，製造嚴重空污，尤其全國供電目前充裕呈綠燈等級，備轉容量率10%以上，不解為何台電要急著重啟3號燃煤機組，對市民健康造成傷害。

盧市長也說，市府正全力整治空污，讓中部空品逐漸進步，這是一條非常艱辛的路，市民的健康是國家大事，不能當成地方的事情，呼籲中央要向市民善盡說明，若有必要重啟也需得到大家的同意。對於中火昨晚已違法併聯發電，環保局將依法重罰，捍衛市民健康。

市府說明，台電公司針對中火3號機組至今未重新提出許可申請，仍屬許可證遭廢止狀態，且依環保署空品監測結果，昨日下午5時起，中火下風處的彰投雲南等地區已有部分測站空品不佳達「橘色提醒」或「紅色警戒」等級，預報中部及雲嘉南地區今日空品仍有達「橘色提醒」等級之虞，台電公司仍執意持續啟動中火3號機組並投煤發電，加劇中南部地區空品負荷，令人感到不解及遺憾。

▼台電未遵行停工命令，收受裁處書後還投煤發電，因此遭中市府重罰最高2000萬。（圖／記者游瓊華翻攝）