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社會 社會焦點 保障人權

彰化139「死亡彎道」增設測速照相桿　6日起開拍「超速寫真照」

▲139縣道20K處加裝測速桿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲139縣道20K處加裝測速桿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

用路人真的要小心了！彰化139縣道大彰路20K處死傷車禍不斷，被外界冠上「死亡彎道」，警方為此將限速調降到40公里，有眼尖的網友發現最近增設1支固定式測速照相桿，交通隊長林世明證實，將從清明連假後4月6日開拍「超速寫真照」，而且還會不定時轉向，希望民眾切勿違規。

彰化139縣道20K，有「最陰路段死亡彎道」稱號，去年5月間立委黃秀芳座車行經139線環山路時，與自小客車對撞，造成黃秀芳與司機受傷住院，但自小客車駕駛當場死亡，9月間有1名莊姓男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，12月再發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死。

彰化縣警局除了於139縣道20K處設立測速桿，另外一支就是在埤頭鄉縣道152線16.5公里處，該路段為新拓寬完成的道路，由於拓寬後雙向計有4個快車道，道路寬敞筆直，為避免車速過快，因此增設測速照相桿，以提升行車安全，路段速限為60公里。

▲139縣道20K處加裝測速桿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲埤頭鄉152線16.5K處加裝測速桿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警察局交通隊表示，新增2處固定式測速照相取締設備預計4月6日正式啟用，啟用執法前會運用網路媒體加強宣導，目前轄內固定式超速及闖紅燈違規照相桿總計64處，設置地點均依規定公布於警政署及警察局官網，並提醒民眾超速部分一般道路處1,200元至2,400元罰鍰、闖紅燈部分處1,800元至5,400元罰鍰。

交通隊隊長林世明再次強調，取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定行駛，落實交通安全為首要目標。

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