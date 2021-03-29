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社會 社會焦點 保障人權

2女邊走邊聊「神走位」走進待轉區...騎士尷尬叭叭　警曝罰責

記者李忠憲／台中報導

台中2名女子走斑馬線過馬路，竟直接走到機車待轉格，影片引發網友熱議。警方對此表示，2女可能聊天太專心，才會發生這樣的窘況，但可能會危害自己和他人安全，依法可開罰300元。警方也呼籲，行人走路務必要注意周邊狀況，以策安全。

為讓行車更安全，國內多數路口機車須兩段式左轉，有網友在臉書社團《路上觀察學院》分享影片，內容是他騎車在一處路口進入機車待轉區時，前方2名女性路人竟非常自然的一起走入待轉區，讓他非常尷尬。最後他只能按喇叭提醒2人，對方才嚇得趕緊離開，也引發旁邊騎士詭異注視，也引發網友熱議。

▲▼超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD。（圖／網友授權使用）

▲兩名女子走斑馬線直接走入待轉格。（圖／網友授權使用）

網友說，「忘了自己走路啊」、「笑死，我之後去加油，不知道會不會遇到」、「沒人制止的話，可能會走上高速公路」、「在台灣連汽車都會兩段式左轉了，行人兩段式，沒毛病」、「兩段式左轉已經刻入基因，變成本能啦」、「台灣人已經把待轉融入生活當中了」。

對此，事發地點的第六警分局西屯派出所表示，經查現場是青海路二段、河南路二段路口，影片中看到2名女子行進間聊天，就讓自己走進機車待轉格。有可能是聊天太專心，誤以為是到達行人穿越道，或是平常都是騎機車，以為自己是騎車，才會發生這情況，這樣的情況是第一次看到。

警方表示，2名女子如此除了會危害自己害他人安全，依《道路交通管理處罰條例》第78條，「行人不依標誌、標線、號誌指示」，可開罰300元，呼籲民眾走路聊天還是要注意周邊狀況，以策安全。

拍出逆齡美照必備


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