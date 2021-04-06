精準反應亞裔的恐懼　紐約客新封面「誤點」吳彥祖也分享

▲《紐約客》最新一期雜誌封面「誤點」，吳彥祖也分享在自己IG。（圖／翻攝 吳彥祖IG）

記者任以芳／綜合報導

在過去的幾個月，美國針對亞裔的攻擊事件急速上升。美國雜誌《紐約客》（The New Yorker）5日以插畫家約翰遜（R. Kikuo Johnson）的作品為封面，畫像名為「誤點」，精準描繪出一對亞裔母女在月台等車的緊張心情和氛圍。這幅插畫還成為大陸外交部記者今（6日）會熱門話題。

《紐約客》最新一期封面，寫實反應目前仇恨犯罪對亞裔美國人帶來的心理影響，圖中亞裔母女戴着口罩在月台等車，母親緊緊牽著女兒，邊看手錶，警惕的張望四周，小女孩依靠媽媽緊握小手回頭看車怎麼還沒來？明顯感受她們的焦慮不安；延遲的班車，也讓人聯想亞裔多年來遲遲沒得到的公平對待。

作者約翰遜接受採訪時表示，「母親腳和眉毛的位置體現了一種介於警惕和恐懼之間的情緒。」 該封面曝光後，迅速在外國各大社交平台曝光，很多亞裔人士看了很有感觸，香港明星吳彥祖也在自己的INS分享這張封面。

▲ 《紐約客》最新一期雜誌封面，讓在美國生活的亞裔人士很有感觸。（圖／翻攝 紐約客）

大陸外交部發言人趙立堅今（6日）主持中外例行記者會，也特地引用雜誌封面回應亞裔人士在美國緊張處境。他表示，《紐約客》最新一期雜誌封面，名為「誤點」的畫作， 本是在普通不過的車站候車，卻讓這一對亞裔母女時刻擔憂自身的安危，這樣的場景發生在美國，令人心酸。



趙立堅進一步說，近幾年美國針對亞裔等少數族裔的仇恨犯罪不斷上升，發生了很多悲劇，特別是疫情發生以來，美國上屆政府有關政客發表公開或暗示性仇外言論，使用針對特定地域或人群的名字來替代新冠病毒，散播虛假資訊和種族歧視的言論。

趙立堅強調，「這種做法極為不負責任，直接導致針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪愈遠愈烈。」

最後，趙立堅呼籲，美方應該真正踐行保護人權的承諾，嚴厲打擊針對包括亞裔美國人在內的少數族裔歧視和仇恨暴力行為，切實保障少數族裔各項權利，讓少數族裔擺脫歧視、仇恨犯罪的噩夢，不再生活在暴力的恐懼之中。

▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）