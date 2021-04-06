8秒讓千人笑翻！少年「打團戰太嗨」垃圾車緩緩開走　老媽要暴怒了

▲少年打手機太專心，錯過垃圾車。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

手機的發明促成很多「低頭族」，搭車、吃飯等零碎時間都要拿來滑手機，甚至連等垃圾車都不忘滑一下，像是這名少年就利用等垃圾車的時間拿出手機打遊戲，結果不小心太忘我，垃圾車已經從他面前開走都沒發現，後面驚覺自己錯過時間才整個人嚇到跳起，爆笑反應全被路人拍下。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出8秒影片並寫下，「錯過垃圾車的少年」，這名少年穿著輕便T恤、拖鞋蹲在路旁，似乎正在打手機遊戲，還戴著耳機，神情看起來相當專心入迷，前方地面還躺著一包垃圾，推測是從家裡出來倒垃圾，但奇怪的是，垃圾車都已經從他面前開走，他仍無動於衷繼續盯著手機螢幕。

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▲突然跳起來的尷尬反應讓網友笑翻。（圖／翻攝自路上觀察學院）



結果垃圾車駛離大約100公尺後，少年突然抬頭看了一眼前方，這才驚覺垃圾車已經開走了，連忙跳起來四處張望，像是在猶豫該不該追上前，也很訝異垃圾車竟然開走了他都沒發現，如此慌張又錯愕的反應全被路過騎士拍下，PO到網路掀起熱烈討論。

目前這段影片已經超過2700人按讚，網友紛紛留言，「如果是我們家的小朋友這樣拿回去會被罵屎喔」、「完蛋了完蛋了」、「拍攝者不救？」、「等下，我還在打會戰啊」、「上樓被老媽抽死」、「媽媽：你下次直接上車」。