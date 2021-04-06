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翟本喬被酸軟體上沒成就　本尊親自回應狂打臉

翟本喬（圖／記者徐文彬攝）

▲翟本喬。（資料照／記者徐文彬攝）

記者黃巈禾／台北報導

曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬日前宣布退黨。有臉書粉絲專頁酸翟本喬在軟體上有什麼成就，意外釣出翟本喬本人親自回應打臉。

翟本喬曾工作於貝爾實驗室、Google公司、台達電雲端相關部門。不過，臉書粉專「電子設計菁英群」的質疑「他在軟體上有什麼成就嗎？」、「就是任職過Bell而已啊！就是一個職員」

有網友看了不服氣，直接標記翟本喬。翟本喬除了列出軟體工作經歷，也回應「以下軟體相關小小成就，想必入不了大師您的法眼，硬體部分我就不提了」、「一般來說別人嗆我，我都不予理會，但如果有朋有幫我講話，還被那種沒做功課的人亂回話的話，我是會出面保護朋友的」。

▲▼對於被質疑在軟體上沒成就，翟本喬親自回應。（圖／翻攝臉書）

▲對於被質疑在軟體上沒成就，翟本喬親自回應。（圖／翻攝臉書，下同）

翟本喬還說「產品得了國際大獎，像是Red Point…據說有5、6個，因為是產品得獎，層面比較廣，屬於團隊的，我就不談了。這種資料我就不提了，只有比較屬於我自己的。沾光的或任職於XXX，這種沒有意義。我的實力是屬於我自己的，因此到哪都是帶來成就。而論實際成就，應該不在您之下，我算是一方之霸，您還遠不是如此。沒錯吧。我不自稱神，就是個小人物而已。」

臉書粉專「電子設計菁英群」也不甘示弱列出自己的作品，並說「我在我的作品，嗯都是非我不行的，我不在，奇蹟就消失。Bell Leb有因為翟神不在了，有任何損失嗎？但我離開的那些團隊，就不會這樣講了。我的作品，得過幾乎你聽過的歐洲設計大獎，但就這樣了。產品或產品開發團隊得大獎，我不會因此沾光，即便我佔比相當重的」。

▲▼對於被質疑在軟體上沒成就，翟本喬親自回應。（圖／翻攝臉書）

不料，翟本喬回擊「不好意思，恕我孤陋寡聞，您做過的軟體我完全沒聽過，應該也沒用過。我做過的，至少有三個，跟台灣很多人每天的生活息息相關」。翟本喬舉了三個例子，一、台北市、台南市，以及另外幾個城市的交通號誌管理系統；二、核三廠的一個人員輻射安全管理系統；三、Google伺服器的管理程式的一小部分。翟本喬說，前兩個都是project lead（項目負責人）。

翟本喬繼續說道，「我離開對計劃沒影響，因為我都會交接清楚。如果計劃主持人離開計劃就垮了，那這個主持人就沒盡到責任。翟神的稱號也不是我自己取的，是開源軟體界的李柏峰叫出來的。你愛怎麼自誇隨便你，我知道你要靠開課賺錢，我也不會阻礙你，但你這樣亂講一通，遲早會有別人出手的。」

臉書粉專「電子設計菁英群」則說「不好意思，我們主業仍是設計，課程是心血來潮。我的案子都是國際性的公司，這些企業你沒聽過很正常，做的案子也都是國際水平的。領域不同，也沒有什麼好說的。我僅是覺得，你的資歷，我說過了，看來還不錯，但就是普普。也無須自稱偉大，台灣小地方稱王，也就是如此了。我講過了，台灣談不上有軟體產業，更談不上軟體人才。」

▲▼對於被質疑在軟體上沒成就，翟本喬親自回應。（圖／翻攝臉書）

對於該粉專的說法，有網友不認同並說「你路上隨便問一個人，你們兩個頭銜差距，相信大家都會說翟神比較好」。「電子設計菁英群」則回應「我又不在意，翟神當然比較有名啦！但僅是主持過兩個交通號誌系統，算偉大的軟體成就？」

▲▼對於被質疑在軟體上沒成就，翟本喬親自回應。（圖／翻攝臉書）

事後，臉書粉專「電子設計菁英群」發文對軟體界致歉，但表示，還是要給台灣學子正確資訊，台灣軟體人才水平距離世界水平仍遠，仍有不足，同樣的，台灣也沒有足以稱做什麼優秀的軟體產業，甚至學界中，也沒有比較堪稱偉大的資訊相關科系，軟體絕對不是新興事業，是比半導體還古老的產業。

該粉專還說，至今除了黃士傑外，沒有聽過真的偉大的軟體世界級人物，而黃士傑則是母校都無法沾光的人物，台灣則是軟體業發展，至今為止乏善可陳，可以將台灣刪除，僅留下黃士傑，對世界軟體拼圖上，絕少不了什麼。

該粉專還說，自己僅是以一個業界出身，來看國內軟體人的自我宣傳，非常不適應而已，不僅自吹自己是世界級軟體人才，彼此還都自稱大神、大師，就看到一些被稱為大神的人，洋洋自得說「我在Google是小角色，在台灣我就是跩的要死的大神」幾位都是台大畢業生，奴性好像是台大生的典型，看了僅有瞧不起而已，台灣軟體界人才，到底好與壞，有目共睹，自吹自擂是不行的。

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