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Pan Piano出周邊被打槍！黑白照「直接貼T恤」　鄉民：有點好笑

▲小P的YouTube頻道擁有205萬人訂閱。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）

▲在台日擁有高人氣。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）

記者黃可昀／綜合報導

來自台灣的鋼琴女神「Pan Piano」在YouTube擁有225萬訂閱，在台灣、日本都有高人氣，日前設計了一些周邊商品，包含T恤、提袋、貼紙等等，並在網路開放下單購買，不過對於這些產品的外型，許多網友覺得有待加強，「大家會買單嗎？」

一名網友在PTT表示，最近Pan Piano推出周邊商品，將自己的照片黑白處理後印在T恤、提袋上，還有一些貼紙、隨身鏡、海報等小物，同樣維持她一貫的性感火辣風格，但他個人認為成品不夠精緻，不禁好奇粉絲是否會買單，「這種東西真的會有人買嗎？買很多可以參加粉絲見面會嗎？客群是誰？」

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▲▼Pan Piano推出周邊商品。（圖／翻攝自PTT）

▲Pan Piano推出周邊商品。（圖／翻攝自PTT）

網友認為，截圖過往拍過的影片畫面，直接印在衣服上有點太過單調，應該經過設計製成Q版或是漫畫版會更吸睛，「我覺得有點醜，Q版化拿出來賣比較好吧，直接貼YT很怪」、「現在衣服這麼好印，自己從YT上找喜歡的圖還比較快，這圖一點設計都沒有，直接弄上去有點好笑」、「價格標日幣，要賣日本宅的吧」。

也有人建議，可以推出一些更實用的產品，像是滑鼠墊、寫真集都是適合收藏的物品，「不如出立體滑鼠墊」、「我是覺得可以出一本寫真集，把精華重新拍過」、「不出抱枕出這三小啦」。

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