日電商訂12.8萬公斤鳳梨助台…慘被當大陸貨　無奈澄清：非常心寒

▲日本電商強調，訂購的都是來自屏東的鳳梨。（圖／日本電商專務董事提供，下同）



記者許展溢／台北報導

大陸3月起暫停進口台灣鳳梨後，各界紛紛力挺台灣農民，一名在日本公司擔任專務董事的台灣人今（5日）表示，當初看到新聞便跟日本的董事長協商，要幫忙賣台灣鳳梨，透過在屏東的父親對接，訂了40呎貨櫃，共12.8萬公斤台灣鳳梨，沒想到有媒體報導日本電商疑似用大陸產鳳梨假裝來自台灣，低價出售，造成日本民眾誤會，公司狂被罵詐欺，收到如山堆的取消訂單，實在痛心。

專務董事出面向《ETtoday新聞雲》澄清說明，可以很理直氣壯的說，自己和公司所有管理層，為了台灣鳳梨盡心盡力，從南到九州，北到仙台奔波，東西都從台灣出產，跟供應商交涉，檢疫證明絕對可以拿出來，甚至上個月台灣新聞都有報導，出的第一櫃就是他們的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本電商拿出檢疫證明表示，進口的鳳梨全部都是來自台灣。



這名董事指出，公司集團底下有兩、三家純日本公司負責各行各業，只有他一位台灣人，公司在日本通路銷售不管線上、線下都非常完善，線上除網路三大平台，線下更包含整個日本各大小通路，其中一家公司「Blue sky west Japan」 主要做農產品，如進口台灣蘭花苗進行催花培養，再賣到日本市場，考量通關順暢等問題，台灣鳳梨便選此家公司進口。

他擔憂說，媒體誤報後造成很大影響，除商譽，更多的是訂單排山倒海般的被取消，由於報導提到裝鳳梨的箱子打著「應援台灣」等字眼，這些確實是自己做的，但絕對和大陸一點關係都沒有，無奈的是只憑一張照片卻被牽連，除造成巨大損失，甚至該報導被翻譯成日文，在推特上廣傳，公司被罵詐欺、沒信用。他強調，做人正正當當，歡迎大家指評，只是被誤解很痛心。

▲▼日本電商幫賣台灣鳳梨被誤會是大陸貨。



日商專務董事說，事情發生至今不斷在日本澄清，已有很多人刪文道歉，現在只希望事件別擴大，波及更多，因網路力量強大到可能可以殺死一個家庭，雖公司集團不是小規模，只是網路輿論很難對抗。他還提到，日方董事長為了這件事「非常心寒」，幫助台灣銷售鳳梨，結果不僅面臨幫倒忙，可能連帶衝擊到原本在做的事業。

針對此事，農委會向《ETtoday新聞雲》表示，了解到日本電商確實這次訂購的「全是台灣鳳梨」，主要是台灣的出貨業者因為以往到銷往大陸，本來就做了一堆紙箱跟吊牌，又都是簡體字，加上最近台灣紙箱比較缺，才會直接裝箱出貨到日本。農委會強調，已請出貨業者趕快將造成誤會的箱子拿掉外，以後也不准再用會被誤解的紙箱跟吊牌。

不過，對於農委會說法，日商專務董事強調，從來沒用過該業者的箱子，只是當初預售時，有先向對方索取照片，供貨方提供了印有簡體字的箱子，公司出貨的箱子都是後來自己印製。