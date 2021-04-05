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社會 社會焦點 保障人權

李義祥「抽菸吃檳榔」最新冷眼畫面曝　死者家屬：我們真的生氣了

記者陳俊宏／綜合報導

台鐵工程承攬商「義祥工業社」負責人李義祥在事發後被拍下，拿著水瓶一副事不關己、冷眼旁觀的模樣，在現場閒晃也沒協助救援，更被救護車的行車紀錄器捕捉，他站在救護車尾跟朋友聊天、抽菸、吃檳榔。對此，罹難者家屬今天（5日）痛斥李說謊，「真的惹我們生氣了」，他一人害死這麼多人。

▼李義祥（右）在事發後與朋友在工地抽菸、吃檳榔聊天。（圖／東森新聞）

李義祥「抽菸吃檳榔」最新閒晃畫面曝　死者家屬：我們真的生氣了。（圖／東森新聞）

▼李義祥隨後被警方帶回。（圖／東森新聞）

李義祥「抽菸吃檳榔」最新閒晃畫面曝　死者家屬：我們真的生氣了。（圖／東森新聞）

太魯閣號列車發生事故後近1個半小時，生還旅客在上午10時50分接受媒體訪問，但仔細看，李義祥在一旁大搖大擺路過，一副事不關己的模樣。

當時救護車陸續抵達，李義祥手裡拿著一個水瓶在附近徘徊，閒晃的身影除了被媒體鏡頭捕捉，救護車的行車紀錄器同樣拍下這關鍵時刻。他看到救護車靠近，往另一邊走去，與站在一旁的男子聊天，邊抽菸邊吃檳榔，一直到警方上前詢問才被帶走。

▼李義祥在事故地點閒晃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李義祥。（圖／翻攝畫面）

再把時間往回拉到9時49分，李義祥還被其他民眾拍下，跟另一名男子站在邊坡上查看，這些影像讓他被質疑難道只有冷眼旁觀，沒有參與救援嗎？而且他第一天應訊時，聲稱只有自己到工地巡視，隨著他「旁邊一堆人」的畫面曝光，也戳破謊言。

對此，罹難者蘇昱銘姑姑痛斥李義祥不該說謊，「真的惹我們生氣了」，他一個人害死這麼多人。另一名罹難者親屬也說，「你既然敢做就敢擔，你既然犯錯了，自己要承擔這責任。」

李義祥在事故發生第三天、4日貌似哽咽首度公開道歉，「本人在此深表懊悔，並致上最誠摯的歉意，本人一定會配合檢調的調查及偵辦。」他隨後被帶回法院，改裁定羈押禁見。如今外界質疑李是否肇事後逃逸，警方回應，他們在現場就帶走李，對方沒有落跑。

這起重大事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到太魯閣號在行經花蓮縣秀林鄉清水隧道時，遭到滑落邊坡的義祥工業社工程車飛撞，導致出軌翻覆，其中又以7、8節車廂最為嚴重。目前統計死亡人數為50人、受傷人數200人。

▼乘客拍下李義祥身邊一堆人，戳破「一人巡邏工地」說法，不過右二平頭男出面澄清他是乘客。（圖／民眾授權提供）

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

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