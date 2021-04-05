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社會 社會焦點 保障人權

死亡列車6大疑點！李義祥和2工人現場趴走　檢掌握身分傳喚調查

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

▲乘客拍下李義祥身邊一堆人，5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

記者林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車因撞上滑落邊坡的工程車，造成台灣半世紀以來最嚴重的傷亡事故，而肇責的工程車到底為何會滑落？李義祥到底沒有拉手煞車？為何工程車會停在邊坡？已要求停工的工地為何卻疑似偷動工？都是需要釐清的疑點，而檢警也將陸續傳喚現場工人到案說明，已盡快釐清真相。

據了解，台鐵人員表示工地只能在夜間施工，為因應清明連假列車班次較密集，為確保列車行駛安全，就已要求沿線工程全部暫時停工，但為何已經要求停工的時候，李義祥卻和工人回到工地開工程車？

更有相關工人表示，工地確實是在停工期間，雖然也不清楚李義祥為何會出現在工地，但可能是因為他有「責任心」，才會來巡視，但如果真是巡視，為何在民眾所拍攝到的照片中可以看見有大批工人站在邊坡上？

另外，亦有工人指出2日當天，李義祥說有拉手煞車，還搬石頭卡住車輪，以防車子滑動，但工程車卻依然滑落邊坡釀成事故，若工地已確實停工，李義祥僅是因「負責」而來巡視，那為何需要駕駛工程車巡視？他是不是真的有將手煞車拉起，並像工人所稱在車輪下墊石頭？

也有消息指出，原本工程車的的頭是朝著鐵路方向，並停放在邊坡的邊角，但7分鐘後卻滑落邊坡，疑似因為車門開著才會在滑落邊坡後摔飛，那李義祥事發當時到底在哪裡，是在車裡發現車輛滑落後跳車？又或是根本不在車裡？而台鐵是否亦有疏失責任？

以上疑問皆是檢警偵辦的重點，花蓮地檢署也強調必會為民眾查明真相，而李義祥所施工的工地為台鐵所外包的「鐵路行車安全改善6年計畫北迴線」，針對山坡側邊進行防護工程以及明隧道的斜撐工程，由聯合大地工程顧問公司設計與監造、 東興營造施工。

▲太魯閣號殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號撞上工程車後車廂嚴重扭曲變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

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