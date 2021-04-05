無常在瞬間！太魯閣號出軌釀50死　各方關懷匯聚花蓮見大愛

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

一場火車失事意外，造成50死、100多人輕重傷的死傷事件，在清明節連假的花蓮，救援與關懷行動不間斷，在重大事故悲傷與不捨之時，一群位於東部的政府機關、警消、搜救、醫療人員與民間志工，匯聚了聞聲救苦的協助資源，更看見凝聚關懷共善的大愛。

在蘇花公路上，一車車載著輪椅、電動醫療床、四腳手杖、助行器等輔具載往花蓮，這是匯集大台北地區包含桃園市、新北市、臺北市、基隆市的慈善關懷。

在火車事故的仁水現場，還在清理現場的救災人員有著一桶桶來自十方善信及慈濟靜思精舍提供的冰涼飲品與麵包，感恩他們不眠不休投入。

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在醫院、殯儀館，無論是便當、義大利麵、羹麵、饅頭、麵包、豆漿、杏仁漿…看見各方善心人士及慈濟志工的愛心。

▲靜思精舍4月3日持續製作便當送往救災現場與殯儀館。

30多家花蓮地區飯店提供免費住宿服務給外地救災人員。花蓮縣外送員在火車事故發生後，自發性組織「貓友隊」，將食物、礦泉水、生活用品等物資送往事故現場，替現場工作人員加油打氣。

在花蓮殯儀館，各政府單位、宗教團體、慈濟志工分工協助家屬各種協助。禮儀師、遺體修復師為罹難者整理，抵達花蓮處理後事的家屬旁，慈濟志工輕撫著家屬，挑選最適合罹難者尺寸的衣服，在人生地不熟的外地，志工提供採買民生用品等服務。靜思精舍法師與慈濟志工的膚慰陪伴，從4月2日下午到深夜，又從清晨迄今，膚慰著驟失親人的心，看見人間的溫情與關懷。

▲外地家屬人生地不熟，慈濟志工陪伴罹難者家屬購買往生者衣物。

▲靜思精舍法師與志工關懷罹難者家屬。

4月3日一早8點，靜思精舍證嚴法師再次與各服務點志工連線會議，確認需求與關心最新狀況。證嚴法師叮囑：「雖然傷亡重大，我們花蓮志工唯一能發揮的是至誠的愛，家屬陸續到達，我們要發揮那一分很真誠的膚慰，悲傷是正常的，讓他發揮出來，他們需要陪伴與膚慰，知道心情的激動，我們只能靠近他，輕輕地慮慰他，感恩志工，期待你們靠近陪伴他們的心。」

靜思精舍法師轉達證嚴法師的祝福，下午帶領慈濟志工虔誠助念，給家屬的慰問信提及：「人間無常在瞬間，對於往生者，慈濟所表達的關懷，雖不能替代您們失去至愛親人的那份傷痛，但，這是全球慈濟人虔誠的心意，期盼這份愛，讓亡者靈安、生者心安。我們也祈願傷者能早日康復，心靈恢復平靜，儘快重回生活的軌道。」

▲靜思精舍法師轉達證嚴法師的祝福，親手送上慰問信。

▲靜思精舍法師4月3日下午帶領慈濟志工虔誠助念。