　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林佳龍深夜宣布請辭交通部長　搶救告段落絕不戀棧

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成50死202傷，今日傳出交通部長林佳龍已經口頭向總統府請辭。對此他深夜發出聲明證實，第一天他即說會承擔一切政治責任，如同今天媒體所報導，當時即已向總統及院長請辭，他也強調，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。

林佳龍聲明全文如下：

從得知消息到前往事故現場，我祈求上天眷顧，讓乘客平安獲救。然而，壞消息接著傳來，每多一個罹難者，就多一個心碎的家庭，我內心只有更自責，更愧疚。

作為交通部長，我責無旁貸，當然必須承擔起一切的責任，辭職下台是容易的事。我先是一個人，才是一個交通部長。在現場，每個人都很努力，想為罹難者、罹難者家屬及生還者多做一點事，盼望了解真相，盼望不會再有這樣的悲劇發生。

第一天我即說會承擔一切政治責任，如同今天媒體所報導，佳龍當時即已向總統及院長請辭。這數日的批評，我本應概括承受，我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判。辭職是最基本的負責，我留下的日子不是戀棧，而是求能善後。我在現場看到的是不斷湧入的民間救援力量，這股善念超越所有政治口水，我期盼台灣社會能走出傷痛，回歸理性的國家政策討論。我們能給罹難者最大的補償就是加速改革腳步，讓搭乘台鐵的乘客能得到一份安心。

回首這段日子，政府團結一心，克服了不少艱鉅的挑戰，也在疫情衝擊之際，與社會各界攜手共度難關；而總是站在危機最前線的交通部同仁，更是日日夜夜都經歷著數不盡的考驗。

儘管我們想努力做到最好，但這次發生的太魯閣列車事故，代表我們的努力還是不夠。目前事故及工安仍待運安會及司法單位調查，但那麼多罹難與身心受創的旅客及家屬，以及全體國人共同受傷的心靈，都令佳龍內心極為痛楚與自責。

佳龍會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。很抱歉因為在第一線協助搶救，不便即時向大家報告這項決定。

此刻，佳龍仍會全力協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查。未來離開交通部之後，也仍舊會把這些心情帶著，持續用不同的方式，盡力撫平傷亡者及家屬、以及全體國人的共同傷痛。

再次向全體國人致歉，也向每一位投入搶救的醫護、警消與協勤、疏運的人員致謝。天祐台灣！

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，結構技師說明。（圖／記者楊詩益攝）

▲交通部長林佳龍傳出口頭向總統請辭。（圖／記者楊詩益攝）

林佳龍今日在事故現場受訪表示，他會負起最後責任，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，強調他現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任。

談到這幾天心情，林佳龍說，當然是很悲痛，第一時間希望減少傷亡，也能夠幫忙這些家屬跟所有的受害者把傷害降到最低。他表示，每個人我想都有家人、親友，心情是無比悲痛，他的角色就是要承擔起整個救災跟搶修工作。被問到總統要慰留會考慮？林佳龍強調，現在不是談他個人去留的事，該負的責任絕不會迴避。

台鐵發生嚴重意外，交通部長林佳龍飽受抨擊，除了第一時間強調會負起政治責任外，他3日晚間也在臉書發文，重申「無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。」

 
ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政論節目「屍速列車」比喻太魯閣號事件　正妹韓粉氣炸：垃圾節目

快訊／林佳龍深夜宣布請辭交通部長　搶救告段落絕不戀棧

李義祥5年標2億工程　趙少康看不下去：一個民進黨代表如此呼風喚雨？

林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」　7年前工安意外...家屬求償百萬

李正皓爆「東新營造」7年接47件政府標案　明公布完整的真相

李正皓指「東新營造」標準地頭蛇　8成標案來自花蓮縣府

出來投降吧！逗弄2陸龜　惡霸犬遭「左右包抄」聯手反擊…狼狽逃

太魯閣號翻覆「共機連兩日擾台」　運8技偵機闖我西南空域

467個工作機會！北市辦徵才活動　IKEA內湖店釋出「月薪6萬」職缺

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

政論節目「屍速列車」比喻太魯閣號事件　正妹韓粉氣炸：垃圾節目

快訊／林佳龍深夜宣布請辭交通部長　搶救告段落絕不戀棧

李義祥5年標2億工程　趙少康看不下去：一個民進黨代表如此呼風喚雨？

林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」　7年前工安意外...家屬求償百萬

李正皓爆「東新營造」7年接47件政府標案　明公布完整的真相

李正皓指「東新營造」標準地頭蛇　8成標案來自花蓮縣府

出來投降吧！逗弄2陸龜　惡霸犬遭「左右包抄」聯手反擊…狼狽逃

太魯閣號翻覆「共機連兩日擾台」　運8技偵機闖我西南空域

467個工作機會！北市辦徵才活動　IKEA內湖店釋出「月薪6萬」職缺

今晨12℃逼冷氣團！入夜再探底日溫差達15度　下波水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

政治熱門新聞

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」

「屍速列車」比喻太魯閣號事件　正妹韓粉氣炸：垃圾節目

李義祥標2億工程　趙少康：一個民進黨代表如此呼風喚雨？

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

李正皓：東新營造標準地頭蛇　8成標案來自花蓮縣府

李正皓爆「東新營造」7年接47件政府標案　明公布完整的真相

教會男女混宿　男大生性侵國中女產子

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬：不改進

「然後他就死掉了！」羅瑩雪爭議一次看

林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

最狂部長羅瑩雪　19句經典語錄一次看

76行者0酬勞修補遺體…卻遭汙名斂財！王婉諭駁斥

逗弄2陸龜！惡霸犬遭左右包抄聯手反擊

更多熱門

相關新聞

事故搶通拚今移除第5節車廂　林佳龍：最快4月底通車

事故搶通拚今移除第5節車廂　林佳龍：最快4月底通車

太魯閣號事故現場搶通作業持續進行中，交通部次長、台鐵代理局長祁文中4日下午指出，第4節車廂已拖出，目標午夜前拖出第5節，另將重新評估從南端出口清除第7、8節車廂的可能性。另外交通部長林佳龍也指出，全線最快4月底才會通車。

林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

林俊憲稱交通部不必「陣前換將」：林佳龍若辭職才是不負責

「慰留林佳龍真好意思」　趙少康轟：蘇貞昌一起下台都不為過

「慰留林佳龍真好意思」　趙少康轟：蘇貞昌一起下台都不為過

林佳龍請辭　國民黨：徹查系統性原因與督導責任才是根本

林佳龍請辭　國民黨：徹查系統性原因與督導責任才是根本

台鐵總體檢遭疑政院沒核定　交通部回應了

台鐵總體檢遭疑政院沒核定　交通部回應了

關鍵字：

林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面