太魯閣號影像解讀：看到工程車橫躺軌道　司機能反應時間不到7秒

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，運安會主委楊宏智轉述解讀出來的第8車影像資料，先看到工程車橫躺在軌道上，結果列車煞車也來不及。事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事的地點僅有250公尺距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

▲太魯閣號事故地點示意圖。（圖／台鐵提供）

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楊宏智表示，先前太魯閣號第8車影像資料已經解讀出來，他轉述，是先看到工程車橫躺在軌道上，結果列車來不及煞車，不過，車輛是什麼時候滑下去、到底有沒有煞車，還會有很多要釐清的部分。

事實上，和仁隧道至清水隧道距離僅有287公尺，在太魯閣號駛出和仁隧道後，距離出事的地點僅有250公尺，該路段以時速約130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒。不過，若要將時速130公里的列車完全煞停，需要600公尺距離，換算時間至少也要16.6秒，即便司機馬上反應根本也煞不住列車。

▲交通部長林佳龍傳出口頭向總統請辭。（圖／記者楊詩益攝）

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