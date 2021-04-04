折翼天使！護理師「回家替媽媽慶生」罹難　台大院長不捨PO文

▲一名台大護理師不幸在這次意外罹難。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵408次太魯閣列車因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成嚴重傷亡。台大醫院院長吳明賢稍早也在臉書提到，這次受害者中，有一位是台大醫院黃姓護理師，因為要回家幫母親過生日，正巧搭上408次太魯閣列車，不幸罹難。

吳明賢在臉書寫道「4/2太魯閣號有一位認真乖巧的白衣天使，她總是充滿笑容，有一份無畏懼的心，參加專科護理師訓練，到台大醫院做有挑戰的單位，不幸在回家幫母親過生日的車上罹難。」

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吳明賢受訪時也坦言，該名護理師在內科加護病房服務，相當盡責也很有愛心，她到台大醫院做有挑戰的單位服務，就是為了累積經歷回家鄉玉里服務，這次不幸罹難，所有同仁都相當難過不捨。

另外，雖然該名護理師不是因公務遇難，但吳明賢說，得知確切訊息後，護理部已經聯繫家人，也通知人事室安排後續撫卹事宜，也請臨床心理中心啟動單位護理師和宿舍同事創傷輔導。

吳明賢也感慨，所有重大災難，都是一面照妖鏡，「我們必須檢討是人為疏失或系統失能，要負責而非究責，很多時候我們不是輸給了能力，而是敗給了意外；每一個發生都是一份照見，也是改善的契機。」、「個人系統都要過多一步，遇事才能有備無患。我們只有一個台灣，每個人發自己光就好，不要吹滅別人的燈，一起共渡難關！」