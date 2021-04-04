網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

▲網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭到台鐵408次太魯閣號，至今尚無音訊。（圖／翻攝Facebook／花蓮市民代表-胡仁順）

記者黃君瀚、葉國吏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成51死，許多人至今尚無音訊。花蓮市民代表胡仁順3日在臉書發一篇尋人文章，表示委託人的弟弟可能搭上發生事故的408次列車，而且弟弟至今尚無音訊。從胡仁順貼出的照片驚覺，這位失蹤的人竟然就是網紅「心享事宸_韓德凱文森」。

胡仁順在臉書發文指出，委託人的弟弟疑似搭到發生事故的台鐵408班次太魯閣號，結果至今都還聯絡不上。胡仁順表示，他已經協助委託人從高雄到花蓮現場指認。由於現場還有許多遺體身分待確認，胡仁順：「我心中不斷對天祈禱不要是家屬照片中陽光的那位年輕人。」

▲網紅哥哥提供弟弟出發前的對話，表示是搭到太魯閣號。（圖／胡仁順提供）

從胡仁順貼出的照片可以發現，這位失蹤的男子竟然就是網紅「心享事宸_韓德凱文森」，他的IG也有一張相同照片。「心享事宸_韓德凱文森」在IG常常分享生活照片，追蹤數破千，他也曾參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選活動，進入備取名單。

▲「心享事宸_韓德凱文森」曾經參加過台東縣府的活動。（圖／翻攝台東財經網）

▲心享事宸_韓德凱文森的IG中有一張一模一樣的照片。（圖／翻攝IG）

胡仁順向《ETtoday新聞雲》透露，家屬昨晚已經抵達花蓮，確認過「心享事宸_韓德凱文森」不在傷者名單內，不過昨晚並未指認出無名屍，已進行DNA採檢，目前還在花蓮殯儀館等待相驗結果。