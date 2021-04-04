互新三酸產業3年有成　首屆野梅製梅競賽「梅王」誕生

▲首屆互新野梅製梅競賽，朱自強（中）榮登「梅王」寶座。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府輔導仁愛鄉互新「三酸產業」3年有成，日前舉辦首屆「互新野梅製梅競賽」，邀請評審當場試吃選出前10名製梅高手，最後由梅農朱自強榮獲「梅王」頭銜；前三名的得獎脆梅也當場作拍賣，所得捐給互助國小做為獎學金。

縣府原民局長史強表示，互新地區種植青梅長達50年，家家戶戶都是製作脆梅高手，縣府爭取原民會經費輔導仁愛鄉原住民果樹合作社，發展出互新三酸（青梅、檸檬、楊梅）產業3年來已有成果；為提升互品牌識別能見度，並積極推廣有機耕作認證的互新聚落野梅，特別舉辦這次製梅競賽。

▲首屆互新野梅製梅大賽登場。（圖／南投縣政府提供）

活動於3月27日先於互助村風雨球場製梅，4月1日在眉原部落風雨球場舉辦脆梅評選和三酸產業發表記者會；除展示今年系列活動與成果、提供原民風味餐與原味烤大豬，更邀請4位專業評審選出本屆「互新梅王」，以及特等、頭等、優良等選手共10名，頒發1萬元到2千元不等的獎金。

▲首屆互新野梅製梅競賽現場評選情形。（圖／南投縣政府提供）

「梅王」朱自強表示，互新聚落擁有臺灣少見的原生野梅，風味層次多元，特別香Q且酸度足夠，每年清明節前部落居民幾乎都會製作脆梅，深受消費者喜愛，自己製梅都是純手工、按部就班地製作，獲第一名肯定「很訝異也很高興！」

獲選前三名的脆梅也當場進行拍賣，朱自強的脆梅更賣得4萬元高價，所有競拍所得共9萬元則回饋給部落，作為互助國小設置互新三酸獎學金，讓互新野梅脆梅競賽精神得以傳承與延續。



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