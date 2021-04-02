聯合國數十會員國發聲明　譴責緬甸軍方壓制媒體

▲緬甸至今已有超過520人死於軍方血腥鎮壓，圖為仰光民眾抗議之情景。（圖／路透社）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

聯合國（UN）數十個會員國今天發表聲明，譴責緬甸軍政府關閉網路及壓制言論自由。

立陶宛、希臘和法國等國家撰寫聲明表示，他們對緬甸2月1日軍事政變以來該國記者及媒體工作者的困境「深表關切」。

這些聯合國會員國在聲明中強烈譴責，緬甸軍方對人權捍衛者及其他公民社會成員進行騷擾、任意逮捕和拘留。

聲明提及：「我們加入呼籲，要求立即釋放所有被任意逮捕的人士。」