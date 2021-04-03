林佳龍指示增派花東加班機！華信、立榮「清明連假加班機」出爐

▲408次太魯閣號出軌事故現場，林佳龍夜間視察，並要求民航局協調航空公司加派花東加班機。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

受到台鐵出軌影響，東台灣交通大打結，交通部長林佳龍指示，要求各家航空公司增派加班機。華信航空表示，4、5日共將加開2班加班機，每日往返一個班次，旅客可多加利用。

華信航空為協助台北往返台東旅客的搭機需求，將於4月4日及4月5日兩天各加開加班機往返一個班次，協助北東旅客疏運。

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華信航空提醒有搭機需求民眾使用華信航空官網、APP訂位及購票、或洽華信航空客服專線：412-8008（手機撥號02-412-8008）。

華信加班機航班資訊如下：

＊AE2391 台北-台東 10：30 起飛、 11：30 抵達

＊AE2392 台東-台北 12：00 起飛、 13：00 抵達

另外立榮航空表示，因應東部鐵路幹線事件，為疏運台北往返花蓮、台東旅客，4月3到5日增加航班或放大機型（A321)。

立榮航空臺北-花蓮航線增開加班機：

4月3日

台北-花蓮；B7-9271班次19:35起飛

花蓮-台北：B7-9272班次20:55起飛

4月4，5日

台北-花蓮；B7-9271班次16:40起飛

花蓮-台北：B7-9272班次1800起飛

臺北-臺東航線放大機型(A321):

4月4日

台北-台東：B7-8727班次16:30起飛

台東-台北：B7/8728班次18:30起飛

4月5日

台北-台東：B7-8727班次17:00起飛

台東-台北：B7/8728班次19:00起飛