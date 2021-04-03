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社會 社會焦點 保障人權

攔車亮槍高喊下車！苗栗街頭擄人？　便衣警沒穿刑事背心：抓毒啦

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣警局日前接獲線報，位於頭份市區有毒品交易，警方歷經多日埋伏，於劉、徐2兩男在車上交易時一擁而上，當場查獲35公克安非他命。由於現場為便衣刑警埋伏辦案，當員警蜂擁而上時還讓附近民眾誤以為光天化日之下竟出現擄人事件，直到辦案員警表明身分，民眾才知虛驚一場。

▲苗栗街頭出現光天化日押車擄人？　「警察辦案！」虛驚一場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲民眾看到大街上有男子掏槍押人，還以為遇到歹徒當街擄人，嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗縣警局刑大3月底時開始掌握線報，員警鎖定目標後一連多日出動便衣埋伏，直到嫌疑人現身頭份市信東路與忠孝一街路口，便衣刑警見目標徐男下車後走上劉嫌的車，待2人開始於車內進行交易時立刻當街攔截，當場查獲安毒35公克。

劉、徐也供出上游林男，警方隨後前往林男住處將他拘提到案，同時查獲海洛英1.5公克、安非他命0.51公克，訊後已依毒品罪嫌將3人移送苗栗地檢署偵辦。

▲苗栗街頭出現光天化日押車擄人？　「警察辦案！」虛驚一場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方出動便衣刑警連續埋伏數日，終於將3毒蟲逮捕歸案。

▲苗栗街頭出現光天化日押車擄人？　「警察辦案！」虛驚一場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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