兄妹罹難！獨活媽想徒手救女 　鐵板下傳來：阿姨可不可以不要搬？

記者陳致平／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次發生嚴重事故！太魯閣號在花蓮縣大清水隧道，遭滑落邊坡的工程車撞擊，造成50死146人輕重傷嚴重意外，其中2名罹難者張恩翔與張恩昀是國立體育大學的學生，這對兄妹在清明節前和父母一同回花蓮掃墓，卻不幸罹難。

據了解，這4口之家欲返回花蓮掃墓，卻搭上受創最嚴重的第8節車廂，死者母親鍾惠美成為家中唯一倖存者，僅頭部受到輕傷送往醫院急救後性命無礙，經包紮治療後於晚間出院後前往殯儀館認屍，當場情緒潰堤、哭到癱軟，需要其他人員攙扶才能勉強走動。

▲死者家屬鍾惠美認完屍哭到癱軟 。（圖／記者陳以昇攝）

罹難兄妹母親鍾惠美為淡水馬偕的職員，她表示，當天全家買站票，意外發生前聽到司機不斷按鳴喇叭，但不見列車有煞停的意思，不久後就發生車廂出軌意外，車上站著的乘客都因撞擊力過大被拋飛。事故發生後，鍾惠美不顧自己的傷勢，立刻在車廂內四處尋找家人，只不過老公和兒子都被行李和鐵板壓住，當場失去心跳。

鍾惠美緊接著焦急呼叫愛女的名字「恩昀，妳在哪裡？」當時聽到女兒以虛弱的聲音回應，她便想靠自己之力拉開周圍的障礙物，過程中鐵板下卻傳出其他兩位年輕人的聲音，「阿姨妳可不可以不要搬動？」因此推測有人壓在下面或是附近，他會痛。在試圖救援的過程中，鍾惠美發現無法靠自己的力量排除障礙物，除了兩塊鐵板之外，其他東西根本難以挪動。





▲兄妹倆的阿嬤在家屬指認區情緒潰堤，呆愣難以言語。（圖／記者陳以昇攝）



兩兄妹的阿嬤趕往縣府人員設立的「家屬指認區」，當場難過到呆愣在原地，無法言語，場面相當哀戚。由於意外相當嚴重，罹難者的身體破碎，有家屬到花蓮殯儀館認屍，靠著在現場工作人員協助下，坐到一旁看著名冊上死者的照片逐一指認，畫面令人相當鼻酸。

目前檢察官表示，驗屍工作持續進行，因為有些遺體不完整，必須採集家屬及死者DNA，再送到刑事局及法醫研究所做比對。並非如外界所說的進度緩慢，主要為了確認死者身份，不要讓家屬領錯遺體。