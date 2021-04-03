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命中註定？從「生日」看出12星座「命定情人」

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲很多時候，可能早已註定你和誰會相遇、會錯過、會相愛。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

愛情大概是這個世界上最難解的習題，你相信這世界上，有個人是跟你命中註定的嗎？《 星座好朋友》網站指出，從你的出生年月日，就可以算出你和誰這輩子注定會相遇，快一起來看看吧！

計算方式
你的出生年月日數字分別相加，直至加到個位數為止。
例如1993年10月27日出生1+9+9+3+1+0+2+7=32，然後再用3+2=5，得出命定數為5。

如果得到的數字依然是兩位數，那就再相加一次到個位數，對照以下內容找出你命定情人的星座和生日範圍！

命定數是1 
你命定情人的星座是：牡羊、獅子、射手。

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1號的你，個性獨立想像力豐富，對於時下流行，有強大的敏銳度，不論走到哪都是大家矚目焦點。感情方面，你屬於比較主動的一方，不介意自己先追，佔有慾、好勝心強，很可能會引來另一伴極端的反應，不是非常喜歡，就是正在默默忍受你，火象星座直接豪邁個性，很適合你。

命定數是2 
你命定情人的星座是：巨蟹、雙魚

2號的你，對待愛情感性又浪漫，個性平易近人，對任何人都可以相處得非常融洽，謙虛的態度，讓身邊的人都喜歡你、尊敬你，但你卻過於敏感和缺乏足夠自信，渴望被人理解、呵護，情溫柔的巨蟹和雙魚會很適合你，能夠填補你感情裡的沒安全感來源。

命定數是3
你命定情人的星座是：金牛、處女、魔羯

3號的你，想像力豐富，熱愛追求刺激感，加上表達能力強，身邊永遠不缺朋友和欣賞你的人，不過態度會因一時的興奮，讓人感覺太過高傲，尤其對喜惡得失太過明顯，容易把情緒都顯露在臉上，害怕自己被人超越。土象星座是你的命定戀人，給你最實際的意見，陪在你身邊給你最大支持。

命定數是4
你命定情人的星座是：金牛、處女、魔羯

4號的你，忠心且值得信賴，對待人善良，不會因為新鮮感，拋棄之前的人事物，不過，固執個性，有時會害了你，一旦遇上不值得愛的人，也不願輕易放棄，最後可能讓自己受傷，選擇伴侶，很憑感覺，因此常遇到不對的人，以土象星座的穩重和踏實，能夠讓你更加的放心，尤其他們的專一是你認定的。

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲從生日也能看出，你適合的對象。（圖／達志／示意圖）


命定數是5 
你命定情人的星座是：雙子、天秤、水瓶

5號的你，有著冒險家的精神，不喜歡被人束縛，鬼點子特別多，讓身邊的人覺得你是個很有趣的人，在任何環境，適應能力都非常強，弱點是容易隨波逐流。選擇對象時，你喜歡身材、外貌都有一定水平的異性，同時要有才能、幽默，才能夠吸引你，不然會被你嫌棄，因此風象星座，非常適合你，天生有著幽默、搞怪，絕對是你註定愛上的。

命定數是6
你命定情人的星座是：金牛、處女、魔羯

6號的你，熱情、溫柔、忠厚、體貼，不只受異性歡迎，同性也很喜歡你，身邊總會吸引很多人，天生喜歡照顧別人的個性，讓你在批選對象時，不知不覺看上需要被保護、年紀較小的人，基礎的不平衡，可能會讓你點吃虧，你是一個非常重視家庭的人，如果家人都不喜歡的對象，你也不會輕易接受，土象星座會讓你更想要在一起一輩子，是最符合你內心的標準。

命定數是7 
你命定情人的星座是：巨蟹、天蠍、雙魚

7號的你，對戀愛，充滿無限的浪漫幻想，個性低調，不喜歡變成大家矚目焦點，你帶有一點神祕感，許多異性會被你這點所吸引，欣賞你獨立成熟的性格。不論對朋友、戀愛對象，你都很挑剔，一定要符合自己內心的標準，不只要有才能，還要有孤獨的特質，才能深得你的心，水象星座就是你的命定戀人，天生的浪漫情懷，加上隔絕是人的孤獨特質，
容易讓你愛上。

命定數是8 
你命定情人的星座是：獅子、天蠍、天秤

8號的你，非常有自信，對愛情抱著寧缺勿濫的態度，還沒遇到真正對的人之前，也不會願意讓自己去屈就對方，個性剛強好勝，是天生的領袖型人物，不過有時太認真、霸道，得失心大，對你的戀愛，造成一些阻礙，妳挑選的對象，要長得好看、聰明還要有自信，因此獅子、天蠍以及天秤，容易成為你的命定戀人，總會不知不覺愛上他們。

命定數是9 
你命定情人的星座是：雙子，天秤，水瓶

9號的你，給人一種成熟感，大方又善解人意，想尋找安全感的人，容易被你吸引，會放心把心裡話跟你說，但有時你處理感情的態度，會讓人覺得太過講理，也喜歡和別人理論，脾氣一來，很難控制，給人有點急躁的印象。你理想中的對象，有責任感又兼具外貌，同時還需要有過人的才智和魅力，才能讓你死心踏地，風象星座就是最適合你的命定情人。

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