罹難者斷肢照未分流　家屬看了33具遺體照哽咽：不尊重死者

記者陳以昇、鄒鎮宇／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上工程車，車體碰撞、變形造成50死156傷意外。一名罹難者家屬表示，老公的妹妹乘坐列車出意外，接到警方通知前來認屍，卻發現遺體指認表未依照男女擺放，有些部分裸露或斷肢，認為現場不尊重死者，應該請專業團隊來幫忙。對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，指認表是按照遺體進入冰櫃的順序排列。

家屬透露，小姨子本在台北工作，此次好不容易搶到清明節的火車票，要返回花蓮玉里，誰知道卻坐上死亡列車。另外，小姨子未告知有搶到票，可能打算到家給她們驚喜。

▲▼家屬認為認屍需要專業團隊介入幫忙。（圖／記者陳以昇翻攝）

家屬說，她們2日接到偵查隊的認屍通知，起初希望這消息不是真的，最後才冷靜到場。但是，現場的狀況讓她們看了眼紅哽咽，因為認屍程序混亂，遺體指認表未依照男女分開，她們認了33具男女屍體，依然找不到小姨子。

家屬表示，她們希望有專業團隊可以介入，讓認屍程序更順利。否則每看一具，對家屬來說都是很大的壓力。

對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，指認表按照遺體進入冰櫃順序標號供家屬指認，並非讓家屬親自看遺體指認；另外，因遺體不見得完整，所以有時候未必能夠區分男女，敬請家屬見諒。

另外，台灣高等檢察署深夜也發聲明，本件事故剛發生時，因一時難以確認罹難者之身分，因此先依據遺體進入殯儀館或相驗場所之次序予以編號，後續花蓮地檢署力求謹然有序，將區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬進行指認。至法醫因相驗所需而解開罹難者衣物相驗後，亦將提供適當覆蓋遮蔽以表尊重。

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