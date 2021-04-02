花蓮慈濟到院49人「3重傷」　40多歲女骨盆腔、大腿骨折搶救中

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車今（2）日遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌，目前已釀34死，其中第5至8節車廂最嚴重。花蓮慈濟院長林欣榮受訪時表示，截至13時許，共有39名傷患送到醫院，其中有1名重度、7名中重度。重度傷患為40多歲女性，骨盆腔骨折、大腿股骨斷裂，所幸經急救後生命徵象暫趨穩定，目前醫療團隊仍在緊急搶救中。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人OHCA最為嚴峻。現已知有34人喪生。

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林欣榮表示，到院的39名傷患中，已有14人自行離院，扣除中重度者，另有1人留觀、22人診視中。大部分中重度傷患都是頭部、手腳撕裂傷，胸腹骨盆腔也有壓傷，花蓮慈濟醫院已空出ICU、開刀房全力收治傷患，第一時間也召回100多名醫護人員，還有醫護陸續趕回醫院協助。

林欣榮提到，到院的傷患多為花東在地區民，大部分都是清明連假攜家帶眷返鄉祭祖。到院的39名患者中，有10多名孩童，但事故當下可能都被爸媽護在懷裡，變成爸媽跛腳，小孩沒什麼外傷。

花蓮慈濟下午2時30分也更新傷患最新情況，累計49人送醫，到院患者中，有3人檢傷分類為危急「紅色」、14人落在黃色、32人綠色。