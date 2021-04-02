「台鐵出軌」登微博熱搜！陸媒頭條搶報　網友跨海祈福集氣

▲「台鐵出軌」陸媒搶報。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事故，列車行經清水隧道時撞上滑落的工程車，目前已知共釀成36人死亡。據悉，大陸各方也相當關注台鐵出軌事件，媒體全部頭條滾動報導。「台鐵列車脫軌」登上微博熱搜，截止下午2點左右，已有1641萬閱讀量。

▲▼媒體滾動報導。（圖／翻攝自微博攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者梳理發現，目前大陸多官媒也聚焦列車出軌事件，甚至滾動報導事故進度，包括《央視》、《新華社》、《人民日報》、《環球時報》、《中新社》、《新京報》等幾乎所有主流媒體。

大陸網友也紛紛跨海祈福集氣，「太悲慘了，大家出行注意安全」、「願逝者安息」、「願台胞逝者安息，傷者早日康復」、「台灣列車事故率太高了，願傷者平安，逝者安息」、「都是人命，希望傷亡人數少一點」、「希望逝者安息，更多人生還，台鐵部門應該要做更深刻的檢討和調查，前兩年的普悠瑪事件還歷歷在目」。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人OHCA最為嚴峻。