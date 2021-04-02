快訊／太魯閣出軌36人無生命跡象...百名乘客仍受困　綠委：對不起

政治中心／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事件，目前列車卡在清水隧道內，現場至少36人OCHA（到院前心肺功能停止），列車長估計約有200人左右仍受困中。民進黨立委范雲也在臉書祈禱不要再有傷亡，並表示：「作為執政團隊的一員，實在對不起車上的大家」。

范雲表示，作為自願為花蓮選區服務的立委，她也會在相關單位搶救、救援之後，要求台鐵儘速釐清事故原因，若為人為因素，她將要求台鐵負責、全面檢討。

花蓮縣消防局通報（13:00更新）

【臺鐵事故】

一、案由：臺鐵太魯閣號408車次(樹林往臺東)於花蓮縣「清水隧道」出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形(新聞報導：疑似工程車由公路掉落砸到臺鐵太魯閣列車)

二、地點：花蓮縣秀林鄉臺9線115公里旁臺鐵北迴線「清水隧道」南向



三、時間:

(一)09:35受理報案

(二)09:58抵達現場

(三)10:31已疏散1至4車廂約80至100人

(四)10:52空勤總隊UH-60M(黑鷹)型機、編號NA-707花蓮機場起飛空勘

(五)11:30空勤總隊搜救機，編號NA-102松山機場起飛，搭載北部特搜4人

(六)12:10空勤總隊搜救機，編號NA-109松山機場起飛，搭載交通部次長祁文中、署特搜隊長梁國偉

四、出動人車：

(一)花蓮縣消防局出動12車35人，6民間救護車，由局本部秘書陳瑞民指揮，花蓮縣消防局林局長、吳副局長由西部趕回現場中

(二)09:57宜蘭縣政府消防局支援6車14人，由大隊長林文雄帶隊

(三)10:40臺北市政府消防局支援18車43人(10救護車)，由特搜副隊長劉奎佑帶隊

(四)10:44新北市政府消防局支援27車66人(11救護車)，由大隊長鍾世銘帶隊

(五)11:44本署指揮中心主任劉宏儒從宜蘭趕往現場

(六)11:55基隆市政府消防局支援5車16人，由副大隊長蘇元鏞帶隊

(七)花蓮縣衛生局周科長抵達現場，衛生福利部東區緊急醫療應變中心已啟動派國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院支援6輛救護車(2醫師、6護理師、3緊急救護員)

五、人員傷亡：

(一)列車共8節車廂，搭車乘客約350人

(二)更新搶救狀況

36人無生命徵象搶救中(5車3人、6車3人、7車約20人、8車10人)

44人消防送醫(門諾醫院、部立花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院)

▼現場空拍畫面曝光！太魯閣號出軌釀4命危23傷。（圖／記者張君豪翻攝）