太魯閣「第4、5節車廂變形」無法進入！隧道狹小　切割破壞難度高

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

記者莊智勝、戴若涵／台東報導

台鐵408次太魯閣號2日上午傳出重大事故，在列車經過清水隧道時，疑似撞上工程車，導致列車出軌，其中第4、第5節嚴重變形，受損相當嚴重。初步推測，應是當時列車行駛中車速相當快，發生事故後緊急停車，在慣性作用下位於中間的第4、5節車廂遭到擠壓，才會出現變形情況。目前該2節車廂內有人員受困，警消初步構思利用切割破壞方式展開救援，但因隧道內部狹小，如要切割車體恐怕難度相當高。

據了解，該輛408次太魯閣號是從新北樹林出發開往台東，全車旅客約350人，上午9時28分列車行經花蓮秀林和仁段大清水隧道時，疑似撞上工程車，導致工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌變形，內部多人受困，目前暫時難以進入。

除了最嚴重的4、5節車廂外，目前第1至3節車廂旅客已經疏散、共約60人，其中約20人輕傷待送醫、3人重傷送醫、目視無心跳約有4人，確切傷亡數字仍待進一步統計；而該輛工程車為何會出現在列車行進軌道處？究竟是要清除落石、抑或是進行其他作業、還是意外滑入軌道，目前尚待釐清。

▼目前救災行動積極運作中。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）