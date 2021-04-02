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批評美《香港政策法》報告　港府：強烈反對干涉中國內政

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲港府批美國《香港政策法》報告直接干涉中國內政。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對美國國務院《香港政策法》報告內的言論，香港特區政府昨1日發出強烈反對聲明。政府發言人強調，美國政府所謂的《香港政策法》報告和「制裁」顯然是以人權、民主和自治為藉口，直接干涉中國內政。

香港特區政府發言人表示，貫徹落實「一國兩制」方針切合香港市民的利益，滿足維持香港繁榮穩定的需要，以及符合國家的根本利益。 中央人民政府一再表明會堅定不移地落實「一國兩制」政策。

發言人說，強烈反對報告中抹黑香港國安法的評論。 並且強調，國家安全屬於中央事權，每個國家都有權利和義務維護其國家安全，無論該國家是實行單一體制還是聯邦體制，國家安全立法都是由中央政府而非地方政府所進行。 制定具有域外效力的國家安全法律亦完全符合國際慣例。 美國因政治目的而詆毀香港國安法，明顯是採取雙重標準的虛偽行為。

發言人指出，就推遲立法會換屆選舉方面，市民的健康和福祉是任何負責任政府的首要考慮。 香港特區政府已多次強調，推遲2020年立法會換屆選舉完全是基於公共衛生考慮。 根據全國人大常委會於2020年8月11日作出的決定，香港特區第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止。 決定並明確香港特區第七屆立法會依法產生后，任期仍為4年。

所謂的《香港政策法》報告亦關注香港特區的司法獨立。 發言人又指，香港特區的司法獨立權是基本法所規定的，亦受到基本法保障。 法官的憲制職責是在行使其司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。 法官這項職責並不會因應對政治爭議所引發的案件作出裁決，或案件涉及政治爭議，而有所改變。

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