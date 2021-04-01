美控中試圖「操縱台媒」　國台辦稱民進黨：豢養網軍

▲美國人權報告，關注各國人權和言論自由等議題。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／北京報導

美國國務院發布「2020年各國人權實施報告」，指控中國大陸在處理新疆、香港等事務打壓人權，更稱大陸試圖「以商業壓力操控台灣媒體。」大陸國台辦發言人馬曉光1日回應稱，這「完全是昧於事實的惡意捏造」，他還進一步抨擊，民進黨期操控媒體、豢養網軍、打擊異己。

「2020年各國人權實施報告」在有關台灣部分，除肯定台灣是經多黨選舉產生總統、國會的民主政體外，也指出台灣一向履行禁止侵犯人權的法律，且媒體均能自由表達任何觀點；與此同時，該報告也關切大陸企圖影響台灣媒體運作的情勢。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

對此，大陸國台辦發言人馬曉光說，大陸外交部發言人已經對美國國務院這份充斥著謊言的所謂「人權報告」進行了駁斥。他表示，所謂「大陸以商業壓力操控台灣媒體的言論」，完全是昧於事實的惡意捏造。

馬曉光還反批，民進黨為一黨之私利，長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、鉗制輿論，編織謊言欺騙民眾。認為美方出於利用民進黨的目的，對民進黨的行徑視而不見，反而汙衊中國大陸，「充分暴露了美台勾連背後骯髒的政治交易」。他還說，美方應該做的，是睜眼看看自己國內極其嚴重的人權問題。

對於美國國務院於美東時間30日公布的各國人權報告，我外交部表示，政府一向重視國民人身自由、言論自由等基本人權的保障，相關成果也受到美國等先進民主國家的肯定與讚揚。近年來，台美更透過「印太民主治理諮商」等機制，共同合作促進印太地區的人權、民主及良善治理等核心價值，外交部未來將在這些良好的基礎上，持續深化台美的全球合作夥伴關係。

「2020年各國人權實施報告」在針對台灣部分，用了約8400字篇幅，探討台灣在尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與、政府貪污與透明度、歧視及勞工權益等領域狀況；在媒體運作方面，報告舉例，旺旺中時媒體集團在2019年7月時，對英國金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提出妨害名譽刑事告訴，「顯然是為了報復她揭露中國大陸國台辦與旺旺旗下媒體往來」。

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