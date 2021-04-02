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快訊／女返台近月「二採確診」　指揮中心下午說明接觸者採檢結果

林詠青防疫醫師,莊人祥發言人,郭宏偉疫情監測組副組長。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

今（2）日是清明連假第一天，因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布將於下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為，下午除了宣布新增病例外，也預期會針對返台近1個月才確診的案1034女台商接觸者採檢結果做說明。

指揮中心昨日公佈6例新增病例，案1034為本國籍50多歲女性，因工作長期往返中國、非洲、杜拜等地，去年6月自台灣出境後，今年3月5日自杜拜返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫至3月19日；個案在臺期間並無症狀，原規劃3月25日出國，故於3月24日至醫院自費採檢，結果為陰性。

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由於出國行程變動，3月30日再度至醫院自費採檢，於4月1日確診，Ct值32，二採Ct值38，血清抗體IgM及IgG皆為陽性。指揮中心已掌握個案接觸者6人，列居家隔離，其中4人核酸檢驗為陰性，2人檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計190,423例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含188,263例排除)，其中1,036例確診，分別為920例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、983人解除隔離、43人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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