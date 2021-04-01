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殘障阿伯碎念「逼讓坐」！經痛女1舉動遭罵：不應該…出面道歉了

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲經痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

近幾年來，搭大眾交通運輸工具讓座爭議層出不窮，一名女學生搭公車時，遭到掛著身心殘障手冊的長者要求讓位，但女學生已經兩次向對方示意經期來臨，身體不適不宜讓座，阿伯仍在一旁碎碎念，也阻止隔壁的阿姨讓位，但此舉卻遭到網友砲轟，事後女學生也道歉，「這行為真的是不好示範」。

女學生在臉書「爆怨2公社」發文，搭公車時被掛著身心障礙手冊的長者要求讓位，她兩度示意因月經來身體不適，阿伯在一旁碎念「殘障不能站欸！」隔壁座的阿姨想要把位置讓給阿伯，但原PO因為生理期不適，以及不想跟阿伯一起坐，「因此我沒有想成全阿姨的好意，所以繼續坐在座位上」。

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阿伯瘋狂碎念，身體不適的她當場爆氣，「我就是月經來不舒服，我有惹到你是不是啦！」全場一陣安靜，一名男子起身將坐位讓給阿伯，怎料阿伯還是繼續念，旁人便勸「好了啦阿伯，你可以掂掂了啦！」她在一旁內心雀躍，「長者他以為他踢到小綿羊，結果是踢到超級無敵不鏽鋼+9大鐵板」。

▲▼ 。圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO認錯道歉。圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

對此，很多人力挺「身體不適為什麼一定要讓位？」「經痛到想死了，公車搖晃已經很煩，還要站起來這個動作真的會血崩」、「阿伯不知道血崩狀態下的女孩不好惹」。但原PO的態度，以及不讓阿姨讓位的行為遭到網友批評，「就因為妳自己不想跟阿伯坐，就阻止別人讓座這不好」、「妳有權利不讓座，但沒有權力阻止別人讓座給人，何況那位阿伯是真的殘障」。

事後，她表示，「 我平常可以體諒阿伯的不便，但生理期我真的沒辦法控制」，面對網友的指責，也承認錯誤，「因為不想跟阿伯坐，剛剛冷靜下來思考一下，這行為真的是不好示範，謝謝大家的指教，以後我會改進謝謝」。

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