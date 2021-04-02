外國網紅試吃燒餅油條「服了台灣人」：竟然吃這種東西！

▲娘娘點評台灣早餐。（影／翻攝自YouTube／Alizabeth 娘娘）



記者崔子柔／綜合報導

來自泰國的網紅Alizabeth娘娘經常試吃台灣的食物，也常常給予讓人出乎預料的點評，這次他品嘗傳統豆漿店常見的品項，直言「我真的服了你們台灣人，你們竟然會吃這種東西」。

娘娘先吃了鐵板麵，說「沒人任何嚼勁，軟爛到快變成粥」，接著輪到花生厚片，敲了幾下就傻眼，「我要吃的是厚片喔不是石頭喔」，他認為這2項都不需要特別到店裡買，沒有特別好吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

娘娘看到蘿蔔絲餅，質疑「早餐會吃這個？」試了一口覺得口味不錯，「吃到這個不會生氣，肯定會把它吃完」，原味蛋餅則讓他說「不懂這個東西欸，它那個餅沒什麼味道」、「你們一大早就是要吃很清淡的東西對不對」，鮪魚蛋餅就讓他覺得好很多。

▲▼燒餅油條讓娘娘無法接受。（圖／翻攝自YouTube／Alizabeth 娘娘）



娘娘說他一開始聽到「米漿」時，覺得怎麼會有人喝這個東西，但試喝後味道卻讓他非常滿意，不過水煎包搭配的豆瓣醬讓他直言，「鹹得離譜、要去洗腎」，但內餡的口味不錯。

娘娘最後看到燒餅油條，先是說「這完全沒有料理的概念」、「你們可以接受它這麼敷衍？」，吃完一口就讓他受不了，「真的服了你們台灣人，這種東西也太離譜一點了吧」，認為燒餅跟油條的味道不搭，不能接受把2個東西放在一起吃，但還是說「尊重台灣的美食」。