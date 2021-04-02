以《大學生了沒》踏入演藝圈　李倩儀自行創業個人珠寶品牌

李倩儀（Amelie Lee）以《大學生了沒》固定班底踏入演藝圈，離開節目之後開始自行創業，曾代理美國知名冰品品牌，在台灣擁有超過 15 家的加盟店，後續開設行銷顧問公司與成立寵物用品品牌。由於從小對繪畫有濃厚興趣，利用工作之餘拜師學習手繪珠寶設計與寶石鑑定，考取證照。

於 2018 年前往新加坡體驗生活與進修後，決定於疫情之中在新加坡設立公司與成立個人珠寶品牌，主營私人訂製珠寶。「盡力而為，是父親給予我的中心思 想，總是鼓勵我學習與自我實現，以前在台灣創立行銷公司的時候，每日需要工作與社交的時間比較多，當時時常被以『女強人』作為形容，但我其實覺得『女強人』這個字眼其實略帶有對女性的歧視，因為熱衷於自己事業的男性從來不被賦予『男強人』這個稱號，但這其實也並非對自己的期許，由於在父母親性格互補式的教育之下，我會期待自己能做個盡力兼顧一切的人，現在的自我、生活與事業，未來的婚姻與家庭，因為對我而言其實很多經營工作與人際的道理都能融會貫通在生活與家庭，尤其對設計創作者而言，靈感源自與生活中的各種細細體會，而訂製珠寶這個行業，是我經過深思熟慮後認為可以符合我的自我與理想之間的職業。」

李倩儀表示由於自小在父母親的影響之下，對於藝術與美的事物產生能後興 趣，母親喜好收藏高級珠寶，父親近年來始於投資沉香事業，而她自小最喜歡與快樂的事情便是繪畫。「對訂製珠寶的第一印象，源自於七、八歲的時候。陪著父母親踏入一戶位於仁愛圓環的珠寶訂製工作室，工作室的主人為一位來自香港的珠寶設計師，當時母親訂製一只向日葵的戒指，多次的溝通與製圖到成品完成後的試戴與調整，我在一旁懞懂地參與著，整個過程是那麼地充滿藝術性與創造性，那是我對高級訂製珠寶的第一印象，那位設計師的氣質至今我仍有所印象，一個擁有美感與創造力的人，是那樣自信與自然的將美麗的事物渲染於他人。」

2018 年，在家人的支持下，前往新加坡進修商用外語珠寶相關課程，直至疫情之前，李倩儀表示這段時間除了專業上的學習之外，對新加坡也產生了不同的情感，「新加坡是一個相當多元的國家，來自世界各地的人，不同的種族與文化的融合，也因為許多人將這裡視為一個中繼站，常有迎接新朋友的歡喜，也有突如其來的別離，生活步調非常快，在這樣高速流動的人口結構中，從一開始的不習慣到後來漸漸適應了這裡的人文風情，從自己的生活圈慢慢掌握銷售策略與客群，至最近成立珠寶工作室。」，原先有展店的計畫，但因剛巧碰上2020 年的疫情，讓她對於傳統的店鋪銷售策略有了新的想法，由於高級訂製珠寶的程序需要透過與客人多次的溝通設計概念，但因新加坡的疫情應變措施包含規定國人的社交距離與人數限制，因此萌生成立個人複合式工作室的概念， 與友人一起創立一個兼具陳列與實作、教學與接待的多元應用空間，希望帶給顧客更多層次的感受，也能透過更長時間的彼此了解以滿足客戶期待。

李倩儀認為，在新加坡的疫情疫情期間，初期因為客工確診人數每日高達三位數，全國進行封城，生活模式因而改變，初期確實有些許不適應與不安，後來逐漸發覺是一個很好的自我沈澱時間，少了非必要的社交與交通，反而更能心無旁騖，所有生活機能數位化的進步下，也能在家透過網路學習更多專業技 能，以往都是透過手繪模式進行的珠寶設計，現在透過線上直播課程便可以在家學習國際名師的電子繪圖設計。李倩儀一直有感於社會公益議題，每月更是定時支持保護兒童與流浪動物之社會福利機構，因為疫情也讓其反思與體會， 能夠擁有健康與自由是一相當幸福的事，希望未來能倚靠自己能力為社會帶來更多貢獻與美好。

資料提供／李倩儀

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