　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

因為疫情不能也不敢出國，於是近期出現新興的旅遊方式Staycation，和傳統的Vacation不同的是，除了省錢、省時，就近在自己的國家、所居住的城市進行小旅行，故此稱為 Staycation，也是中文說的「宅度假」。

新竹老爺酒店於1999年成立，是當時新竹第一家國際觀光飯店，地點位於市中心。2013年，經交通部觀光局星級旅館評鑑，榮獲中華民國觀光旅館最高評等「五星級觀光飯店」肯定，並於2013~2014年入選全球最大旅遊網站Tripadvisor 旅行者之選獎「台灣排名前25」、「台灣前25大豪華」飯店。

（資料提供｜新竹老爺酒店）

客房優雅低奢 飽覽新竹景致

樓高22層的新竹老爺擁有208間豪華客房，裝潢高雅沉穩都會時尚精品風貌，空間寬敞舒適，全館提供免費寬頻無線上網服務、各項商務設備及完善的休閒設施，讓你出門在外一樣可以溝通無障礙。

雅緻客房（11坪）簡約俐落、優雅沉穩的設計氛圍，豪華客房（12坪）則以灰色系柔和色調妝點舒適的住宿空間，濃淡色澤相互烘托，呈現高雅沉穩的時尚精品風貌。

行政客房（13坪）寬敞明亮的空間與巧妙的客房收納空間，呈現新穎、優雅的時尚設計感，一體成型的書桌，讓房間更顯寬敞。老爺套房（17坪）低調奢華呈現出獨特的後現代歐風。獨立起居室與臥房區隔，並規劃專屬迷你吧台，不論會客晤談或與家人相處娛樂，怡然自得！

（資料提供｜新竹老爺酒店）

多國珍饈 滿足每位旅人的味蕾

不同的美食選擇，為您的旅途增加更多美味，2F老爺鐵板燒透過主廚精湛廚藝，讓美味在鐵板上翻滾，在光影搖曳中盡享優雅浪漫的用餐情調。2F Le cafe自助餐廳的中西日複合式豐盛自助餐。3F明宮粵菜廳提供精緻點心及中華料理，落地窗環繞自然景致，點綴用餐氣氛。6F中山日本料理滿櫃清酒引人注目也營造日本居酒屋的氛圍，另設VIP包廂提供6-20人不受干擾的用餐環境，傾心品嘗日式珍饈美饌。多元的餐飲服務均能滿足每位旅客的需求。

（資料提供｜新竹老爺酒店）

健身或紓壓 皆以頂級規格服務

另外還有多元的休閒設施，讓你待在新竹老爺飯店一整天也不會無聊。健身房設有全套健身設施，特聘專業健身教練現場為您指導正確的健身觀念與示範健身器材的使用方式。

露天溫水游泳池，獨特的天幕式建築，新竹晝與夜的美景一覽無遺，另有水療按摩池、男、女三溫暖，舒解運動後的疲勞，徹底達到身心舒暢。

如果你想獲得全然的放鬆與紓壓，不妨體驗Royal Spa老爺美容沙龍。由吳晨萍美容總監親自服務與帶領的美容師團隊，具備美容及經絡按摩等多項專業技術，並提供新娘彩妝、臉部護膚、美髮及身體舒壓按摩，開啟美麗與健康之鑰。

（資料提供｜新竹老爺酒店）

貼心服務 連育嬰用品都幫你準備好

出差或出遊，最擔憂的就是交通問題，新竹老爺酒店貼心提供免費接駁服務。對於嬰幼兒的照顧也無微不至，免費出借嬰兒床／枕／被、嬰兒澡盆、奶瓶消毒鍋、Baby指甲剪、兒童拖鞋、兒童牙刷、尿布、嬰幼兒沐浴露等備品讓父母也能安心出遊。當然還有商務中心提供舒適典雅的空間，電腦、掃描機及影印機一應俱全，房客可免費使用小型會議室兩小時，方便商務洽公。

優越的地理位置，鄰近竹科，也可以到新竹城隍廟大啖美食，多家百貨公司讓你隨心逛遊。除了繁華的市區，六福村主題遊樂園、綠世界、內灣老街，還有最近大受歡迎的五峰鄉張學良故居、三毛夢屋及清泉美人湯等，不論是嚐美食、購物樂，或是探幽訪勝，新竹老爺酒店都是你旅途中的最佳休憩居所。

（資料提供｜新竹老爺酒店）

資料提供｜新竹老爺酒店 整理撰文｜編輯部

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
20歲嫩妻每夜激戰公公！佈局7年　婆婆走錯1步完敗
逆轉！台南「蘇大媽」免入獄　檢方將提非常上訴
抵制新疆棉花「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以
身家35億吳耀漢「大、小女兒全涉毒」遭逮　黑紗罩頭護臉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

全台唯一布袋戲主題飯店！縮小版演出舞台　史艷文、苦海女神龍現身

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

家樂福揪美牛萊劑超標自主下架　桃市衛生局：擴大抽驗不同批肉品

月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有

50～100L大容量儲水桶爆量搶買　泡澡桶需求也大增

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

咬下雪派是QQ珍珠！超商最新20款獨家冰品　銅鑼燒狂爆抹茶冰淇淋

秀泰生活打造遛小孩聖地　週週送兒童超跑再抽媽咪最愛家電

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

全台唯一布袋戲主題飯店！縮小版演出舞台　史艷文、苦海女神龍現身

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

家樂福揪美牛萊劑超標自主下架　桃市衛生局：擴大抽驗不同批肉品

月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有

50～100L大容量儲水桶爆量搶買　泡澡桶需求也大增

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

咬下雪派是QQ珍珠！超商最新20款獨家冰品　銅鑼燒狂爆抹茶冰淇淋

秀泰生活打造遛小孩聖地　週週送兒童超跑再抽媽咪最愛家電

鳳梨91字親吐「斷開演藝圈」實情：絕不眷戀！　簽名賣5800暴怒開罵

國民黨不抵制新疆棉遭出征？　連勝文：消費者不需背負政治責任

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

進廁所被當女生！小田徑選手「蓄髮2年」不喊熱　全為捐出助癌友

砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

莊春發／8趴數位廣告收入給全美媒體！政府怎看谷歌臉書吞噬多數收益？

如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍　警濺血制伏他：我怎會這樣

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

他向惡老闆追討工資！竟收到9萬枚油漬硬幣　每晚加班「洗錢」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

消費熱門新聞

秀泰生活遛小孩　週週送兒童超跑

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

大放送！頂呱呱連2天「69折吃1斤雞」

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

花59元中了！全家千萬發票得主出爐

全家最新糖炒栗子霜淇淋超濃郁！

股市小白早餐投資法　三年創下六百倍收益

開幕傳怨聲評價卻4.3　義享喊冤：絕沒刪負評

全聯花130買調味乳就中千萬發票

快訊／7-11開出4張發票千萬大獎

限時5天搶吃漢堡王17.6盎司牛肉堡

肯德基推代碼神券　優惠一整年

更多熱門

相關新聞

全台唯一布袋戲主題飯店

全台唯一布袋戲主題飯店

提到布袋戲，就一定不能不提金光布袋戲，而提到金光布袋戲，就不能略過金光布袋戲的創辦人黃俊雄老師。雲林虎尾，這個布袋戲大師黃俊雄的家鄉，雲林布袋戲館也建於此，重新改建黃老師當年成立的金夜大飯店，結合傳統與現代

宜蘭最佳親子飯店吃好玩滿

宜蘭最佳親子飯店吃好玩滿

高虹安空降新竹？柯文哲這樣說

高虹安空降新竹？柯文哲這樣說

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」

改名鮭魚覺得狂　還想用新名收包裹

改名鮭魚覺得狂　還想用新名收包裹

關鍵字：

時尚家居新竹新竹老爺宅度假

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨被女網友嗆「台客」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面