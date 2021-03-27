國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

因為疫情不能也不敢出國，於是近期出現新興的旅遊方式Staycation，和傳統的Vacation不同的是，除了省錢、省時，就近在自己的國家、所居住的城市進行小旅行，故此稱為 Staycation，也是中文說的「宅度假」。

新竹老爺酒店於1999年成立，是當時新竹第一家國際觀光飯店，地點位於市中心。2013年，經交通部觀光局星級旅館評鑑，榮獲中華民國觀光旅館最高評等「五星級觀光飯店」肯定，並於2013~2014年入選全球最大旅遊網站Tripadvisor 旅行者之選獎「台灣排名前25」、「台灣前25大豪華」飯店。

客房優雅低奢 飽覽新竹景致

樓高22層的新竹老爺擁有208間豪華客房，裝潢高雅沉穩都會時尚精品風貌，空間寬敞舒適，全館提供免費寬頻無線上網服務、各項商務設備及完善的休閒設施，讓你出門在外一樣可以溝通無障礙。

雅緻客房（11坪）簡約俐落、優雅沉穩的設計氛圍，豪華客房（12坪）則以灰色系柔和色調妝點舒適的住宿空間，濃淡色澤相互烘托，呈現高雅沉穩的時尚精品風貌。

行政客房（13坪）寬敞明亮的空間與巧妙的客房收納空間，呈現新穎、優雅的時尚設計感，一體成型的書桌，讓房間更顯寬敞。老爺套房（17坪）低調奢華呈現出獨特的後現代歐風。獨立起居室與臥房區隔，並規劃專屬迷你吧台，不論會客晤談或與家人相處娛樂，怡然自得！

多國珍饈 滿足每位旅人的味蕾

不同的美食選擇，為您的旅途增加更多美味，2F老爺鐵板燒透過主廚精湛廚藝，讓美味在鐵板上翻滾，在光影搖曳中盡享優雅浪漫的用餐情調。2F Le cafe自助餐廳的中西日複合式豐盛自助餐。3F明宮粵菜廳提供精緻點心及中華料理，落地窗環繞自然景致，點綴用餐氣氛。6F中山日本料理滿櫃清酒引人注目也營造日本居酒屋的氛圍，另設VIP包廂提供6-20人不受干擾的用餐環境，傾心品嘗日式珍饈美饌。多元的餐飲服務均能滿足每位旅客的需求。

健身或紓壓 皆以頂級規格服務

另外還有多元的休閒設施，讓你待在新竹老爺飯店一整天也不會無聊。健身房設有全套健身設施，特聘專業健身教練現場為您指導正確的健身觀念與示範健身器材的使用方式。

露天溫水游泳池，獨特的天幕式建築，新竹晝與夜的美景一覽無遺，另有水療按摩池、男、女三溫暖，舒解運動後的疲勞，徹底達到身心舒暢。

如果你想獲得全然的放鬆與紓壓，不妨體驗Royal Spa老爺美容沙龍。由吳晨萍美容總監親自服務與帶領的美容師團隊，具備美容及經絡按摩等多項專業技術，並提供新娘彩妝、臉部護膚、美髮及身體舒壓按摩，開啟美麗與健康之鑰。

貼心服務 連育嬰用品都幫你準備好

出差或出遊，最擔憂的就是交通問題，新竹老爺酒店貼心提供免費接駁服務。對於嬰幼兒的照顧也無微不至，免費出借嬰兒床／枕／被、嬰兒澡盆、奶瓶消毒鍋、Baby指甲剪、兒童拖鞋、兒童牙刷、尿布、嬰幼兒沐浴露等備品讓父母也能安心出遊。當然還有商務中心提供舒適典雅的空間，電腦、掃描機及影印機一應俱全，房客可免費使用小型會議室兩小時，方便商務洽公。

優越的地理位置，鄰近竹科，也可以到新竹城隍廟大啖美食，多家百貨公司讓你隨心逛遊。除了繁華的市區，六福村主題遊樂園、綠世界、內灣老街，還有最近大受歡迎的五峰鄉張學良故居、三毛夢屋及清泉美人湯等，不論是嚐美食、購物樂，或是探幽訪勝，新竹老爺酒店都是你旅途中的最佳休憩居所。

資料提供｜新竹老爺酒店 整理撰文｜編輯部

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