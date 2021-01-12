從廚房凝聚全家核心　營造義式居家時尚

資料提供∣哥德企業 攝影∣賴壽山 撰文∣Christine

當頂級義式廚具飄洋過海來到台灣，會激盪出怎樣的文化火花？當滿滿的義式熱情遇上台式節制，又會產生怎樣的對話？Pedini台灣品牌總代理Enrico現身與我們分享他生活於此的觀察。

由台灣哥德總經銷的Pedini廚具，成立於義大利Marche區，標榜「純手工義大利製造」，在堅守傳統價值之餘，仍不忘跟上時代變遷。而Pedini在台灣的品牌總代理Enrico，正是義式生活風格最佳代言人。

Enrico來自義大利威尼托區的維辰扎（Vicenza），這個城市擁有蓬勃的歷史文化，不僅出了文藝復興時期知名建築師安卓帕拉底歐（Andrea Palladio），他在該地留下的帕拉第奧式別墅，後來也成為美國白宮建築風格靈感來源。Enrico在這樣藝文氣息濃厚的環境長大，可以完全掌握義式生活的精髓，同時他也是首位將義大利廚房配件引進亞洲，並開啟亞洲廚房配件革命的先鋒。「義大利人的個性，用『熱情』一詞最能貼切形容，這種熱情表現在時裝、美食、美酒、家具和其他產業上，造就獨一無二的義式特色，聞名全球。」

頂級廚具力圖與世界接軌 傳播義式價值

而義大利人對家庭價值的熱情與投入，完全反應在廚房上，可說廚房就是維繫全家感情的核心之地。他回憶小時候放學回家，還沒到家就會聞到媽媽烘焙蛋糕的香味，是為了讓飢腸轆轆的小孩填飽肚子用的。「食物，不僅餵養肚子，也餵養了我們的靈魂，而廚房，正是讓這一切美好發生的地方。」

義大利以廚具產業聞名全球，儘管風格被其他國家競相模仿，仍有著無法取代的地位。多年前，熱愛廚具產業的Enrico決定提著行李來到亞洲，從廚房開始掀起浪潮，廚房不再是拉籃、木抽屜與層板的結合，而是更廣博的美學概念。

Enrico舉例，現代人生活繁忙，廚房是全家維繫感情的場域。有鑑於此，廚房也要跟著進化，往舒適、實用、極簡、易清潔的方向演進。「就Dune系列來看，它是世上第一個以曲線思考的廚房，以美麗弧線作動線思考，方便你移動也更符合身體工學，這就是創意思考。」Enrico也指出，Pedini在許多細部都省去「把手」，只要在抽屜邊緣一按或一撥就能輕鬆打開。

隨心所欲挑選與組合細節 品味無設限

另一個特色是材料與顏色的組合。當設計師在挑選顏色或材質時，都是根據當季伸展台上的流行色，他們把伸展台上的潮流，導引到Pedini的細節選擇中，供你自由拼貼，訂做出獨一無二的搭配。「亞洲人普遍較為內向在選擇廚具時多偏向保守淺白色，可是你可以在Pedini釋放內心自由的靈魂。法拉利紅？鬱金香紫？為何不可！跟義大利人學點奔放熱情，彷彿連煮出來的食物都格外有滋味。

Pedini另個特色，在於其櫥櫃的規格多樣化。不管你的廚房面積、格局如何，都可以自由排列、組合想要的分隔櫥櫃，不受固定長寬高的限制。「就算不是開放式廚房，而是台灣慣見的房間式廚房，也都有規劃櫥櫃分配的餘裕。」Enrico說。

在Pedini的廚房裡，空間得到延伸，情感與溫度在其中流動，就像Enrico回憶童年和手足聚在廚房享用母親烘焙的蛋糕那樣美味。凝聚感情的空間，應該要人人都負擔得起的。Enrico說，Pedini不把自己當做廚具界勞斯萊斯，而是以合理價格、環境友善材質等目標，長久屹立市場。

家的定義與模樣隨著時代一直在改變，而唯有在Pedini這樣懂得守住義式價值，卻又能展現跨文化包容的廚具品牌中，我們才能在瞬息萬變的世界中緊緊繫著家人感情，好好煮上一頓飯，享受美好的歡樂時光。

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